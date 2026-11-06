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Akyüz Bilecik ziyaretinde kurumlarla görüşüp Şeyh Edebali Türbesi'nde dua etti

AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, Bilecik ziyaretinde Vali Faik Oktay Sözer ve Memur-Sen temsilcileriyle görüşüp Şeyh Edebali Türbesi'nde dua etti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Akyüz Bilecik ziyaretinde kurumlarla görüşüp Şeyh Edebali Türbesi'nde dua etti

Programın detayları:

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz, bir dizi temaslar için geldiği Bilecik'te partinin il teşkilatı tarafından karşılandı. Akyüz, kentteki ziyaretleri kapsamında il kurumları ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi.

İl başkanlığı binasındaki karşılama sonrası Akyüz, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette yönetsel konular ve illere ilişkin gündem maddeleri ele alındı.

Kamu çalışanları ve sendika görüşmeleri:

Program çerçevesinde Akyüz, Memur-Sen Bilecik İl Başkanı Ahmet Selöz ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüştü. Toplantıda kamu çalışanlarının emeği ve sendikaların çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Şeyh Edebali Türbesi ziyareti:

Ziyaret programının son durağında Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret eden Akyüz ve beraberindeki heyet burada dua etti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: 'Genel Merkez MKYK Üyemiz Abdurrahman Akyüz'ü ilimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Teşkilatımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geldik. Nazik ev sahiplikleri için Valimize, Memur-Sen İl Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum'

AK PARTİ MKYK ÜYESİ AKYÜZ, ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ’NDE DUA ETTİ

AK PARTİ MKYK ÜYESİ AKYÜZ, ŞEYH EDEBALİ TÜRBESİ’NDE DUA ETTİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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