Alaca'da telefon dolandırıcılığı: yaşlı kadının ziynetleri gasp edildi

Çorum'un Alaca ilçesinde 21 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen olayda, 64 yaşındaki R.A. telefonla arayan kişilerin kendilerini polis ve kamu görevlisi olarak tanıtması sonucu mağdur edildi. Şüpheliler, hesaplarından terör örgütüne para gönderildiğinin tespit edildiğini söyleyip evde arama yapılacağını iddia ederek paniğe yol açtı ve R.A.'dan evdeki ziynet eşyalarını ile paralarını teslim etmesini istedi.

R.A., söz konusu kişilere evinde bulunan yaklaşık 3 milyon 865 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını teslim ettiğini belirtti. Olayın fark edilmesi üzerine mağdurun şikâyeti ile soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve görüntü incelemesi:

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 ayrı noktadan elde edilen güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, toplam 350 saatlik görüntüyü titizlikle tarayarak şüphelilerin kimlik tespitini gerçekleştirdi.

Tespitlerin ardından düzenlenen operasyonlarda şüpheliler Şanlıurfa ve Karaman'da yakalandı ve gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.T., H.T. ve A.Ö. isimli şüpheliler Alaca Adalet Sarayı'na sevk edildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen A.E. isimli şahsın daha önce tutuklandığı öğrenildi.

Operasyon ve deliller:

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 10 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, mağdur kadının sokakta araç tarafından takip edildiği ve daha sonra ziynet eşyalarının değerini öğrenmek için bir kuyumcuya gittiği görülüyor. Görüntülerde, kuyumcudan ayrıldıktan sonra eşyaların şüphelilere teslim edildiği anlar da yer alıyor.

Soruşturma kapsamında toplanan görüntü ve deliller savcılığa sunulurken, adli süreç devam ediyor.

Yaşlı kadını 3 milyon 865 bin lira dolandırdılar: 350 saatlik görüntü incelemesiyle yakalandılar