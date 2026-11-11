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Aladağ'de külen alanlara 3 bin fidanla yeni nefes

Karabük'te Ağaçlandırma Günü'nde Aladağ'daki yangın bölgesine 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla 3 bin fidan dikildi; kentte 2022'den beri 800 bin fidan toprakla buluştu.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Aladağ'de külen alanlara 3 bin fidanla yeni nefes

Aladağ'da yeniden ağaçlandırma:

Karabük'te düzenlenen Ağaçlandırma Günü etkinliğinde, geçen yıl Aladağ mevkiinde küle dönen alanlara 3 bin fidan dikildi. 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla gerçekleştirilen çalışmaya kamu kurumları, sivil katılımcılar ve öğrenciler destek verdi. Etkinlik, bölgenin eski görünümüne kavuşması için atılan adımların somut bir parçası olarak öne çıktı.

etkinliğe katılanlar ve vurgulanan noktalar:

Programa Karabük Valisi Oktay Çağatay, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, Karabük Orman İşletme Müdürü Cemal Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, emniyet ve askeri personel, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Çağatay, kentin orman varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirtti ve dikilen fidanların tekrar yangın görmemesi temennisinde bulundu.

sürdürülebilirlik ve sayısal veri:

Karabük Orman İşletme Müdürü Bozkurt, kent genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini, 2022 yılından bu yana toplam 800 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu aktardı. Aladağ'da gerçekleştirilen program kapsamında ise bugün toprakla buluşturulan fidan sayısının 3 bin olduğu kaydedildi.

Etkinlik, protokol üyeleri ve katılımcıların fidanları toprakla buluşturmasıyla sona erdi; yetkililer ve katılımcılar, bu tür çalışmaların bölgenin ekolojik dengesinin güçlendirilmesinde önem taşıdığını vurguladı.

Karabük&#039;te 3 bin fidan toprakla buluştu

Karabük'te 3 bin fidan toprakla buluştu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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