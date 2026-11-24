Alanya açıklarında denizde hortum gözlemlendi
Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi açıklarında öğle saatlerinde denizde dev hortum belirdi. Bir süre deniz yüzeyinde ilerleyen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybedip gözden kayboldu.
görüntüler ve görgü tanıkları:
Olay, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde hortumun denizle temas ettiği, kısa süre ilerlediği ve ardından çözüldüğü açıkça görülüyor.
oluş süresi ve sonlanma:
Hortumun denizde kısa süre etkili kaldığı, kıyıya intikal etmeden dağıldığı bildirildi. Kayıtlar olay anına dair temel görsel bilgi kaynağı olarak öne çıktı.
ALANYA İLÇESİ AÇIKLARINDA OLUŞAN DEV HORTUM BİR SÜRE İLERLEDİKTEN SONRA KIYIYA ULAŞMADAN GÖZDEN KAYBOLDU
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