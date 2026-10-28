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Alanya Belediyespor farklı skorla son 16'ya yükseldi

Alanya Belediyespor, Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda CY Limon'u 11-2 mağlup ederek grup lideri oldu ve son 16 turuna yükseldi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 18:24

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Alanya Belediyespor farklı skorla son 16'ya yükseldi

maçın özeti:

Plaj Futbolu Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Alanya temsilcisi Alanya Belediyespor, Kosta Rika takımı CY Limon'u 11-2 yenerek grup maçlarını lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Karşılaşma, Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde oynandı ve Alanya ekibi rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergiledi.

goller ve skor:

Alanya Belediyespor'da goller altı farklı oyuncudan geldi: Felipe (2), Bruno (3), Madsen (2), Barış Terzioğlu (2), Semih Türkmen ve Yasin Bağcı. Kosta Rika temsilcisi CY Limon'un sayıları ise Jose ve Mora tarafından kaydedildi. Bu sonuçla tur atlayan Alanya ekibi grup aşamasını ilk sırada tamamladı.

teknik direktörün değerlendirmesi:

Teknik direktör Adil Müftüoğlu, maç sonrası yaptığı açıklamada Alanya halkına destekleri için teşekkür etti. Müftüoğlu, turnuvanın ilk maçlarının zorluğuna dikkat çekerek rakipleri yeterince tanımamanın başlangıçta bazı sıkıntılar doğurduğunu söyledi. "İlk maçta üstün oynamamıza rağmen 5-1'lik skorun ardından rakibin golleriyle karşılaştık ve mücadeleyi 5-4 kazandık" diye konuştu.

Müftüoğlu, ikinci gün takımının iyi bir oyun ortaya koyduğunu ve farklı bir galibiyet aldıklarını, üçüncü maçta ise baştan sona üstün oynayarak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını belirtti.

turnuvanın atmosferi ve hedefler:

Müftüoğlu, turnuvanın sporun birleştirici gücünü gösterdiğini vurguladı ve aynı grupta Bulgaristan, Gürcistan, Kosta Rika ve Türkiye'den takımların yer aldığını hatırlattı. Alanya'da farklı ülkelerden sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden teknik direktör, organizasyona katılan tüm takımlara ve oyunculara teşekkür etti.

Grup aşamasını lider tamamlamanın ekip için önemli bir hedef olduğunu söyleyen Müftüoğlu, son 16 turundaki rakiplerinin akşam yapılacak kura çekiminin ardından belli olacağını açıkladı. "İyi bir takımımız var ve her geçen gün üzerine koyarak ilerliyoruz. İnşallah yarın son 16 turunda kazanan taraf biz oluruz ve çeyrek finale yükseliriz. Burada önemli olan ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek. Turnuvanın kazasız, belasız ve sakatlıksız tamamlanmasını diliyoruz" dedi.

PLAJ FUTBOLU DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI&#039;NDA MÜCADELE EDEN SERENİTY ALANYA BELEDİYESPOR, KOSTA RİKA...

PLAJ FUTBOLU DÜNYA KULÜPLER ŞAMPİYONASI'NDA MÜCADELE EDEN SERENİTY ALANYA BELEDİYESPOR, KOSTA RİKA TEMSİLCİSİ CY LİMON'U 11-2 MAĞLUP EDEREK GRUP LİDERİ OLARAK SON 16 TURUNA YÜKSELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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