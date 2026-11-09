Alanya CEV finalleriyle spor turizmini sahada gösterdi

Alanya'da CEV Plaj Voleybolu heyecanı tamamlandı:

Alanya Plaj Sporları Merkezi, CEV Plaj Voleybolu Avrupa Kulüpler Kupası Finalleri'ne ev sahipliği yaparak üç gün boyunca Avrupa'nın üst düzey kulüplerini ağırladı. Organizasyonun sonunda düzenlenen ödül töreniyle turnuva resmi olarak sona erdi.

kadınlarda sonuçlar:

Kadınlar kategorisinde şampiyonluğa ulaşan ekip Sunrise Beach Sports Academy (Ukrayna) oldu. İkinci sırayı alan ekip CV Majadahonda (İspanya) oldu; üçüncülüğe Montpellier Beach Volley (Fransa), dördüncülüğe ise CDV Braveheart Gran Canaria (İspanya) yerleşti. Ev sahibi temsilci Alanya Belediyespor turnuvayı beşinci sırada tamamladı ve Avrupa seviyesindeki rakiplerle çekişmeli maçlar sergiledi.

erkeklerde sonuçlar:

Erkekler kategorisinde ise şampiyonluğa ulaşan takım ASD Beach Volley Training (İtalya) oldu. İkinci sırayı Sunrise Beach Sports Academy (Ukrayna) alırken, üçüncülüğü Scherp in Packaging ZVH (Hollanda) elde etti. Türkiye'yi temsil eden TVF Spor Lisesi organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Alanya'nın spor turizmine katkısı:

Turnuva, Alanya'nın uluslararası spor organizasyonlarındaki deneyimini ve altyapı kapasitesini bir kez daha gösterdi. Organizasyon boyunca yerel ve yabancı sporcuların yanı sıra seyirciler de bölgeye hareketlilik getirdi; kapanış töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Etkinliğin dikkat çeken isimlerinden biri ise Hollandalı olimpiyat sporcusu Stefan Boermans oldu. Scherp in Packaging ZVH formasıyla mücadele eden Boermans, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak hem saha içi performansıyla hem de Alanya ile kurduğu bağla organizasyona renk kattı.

Üç gün süren maçlar ve final töreniyle tamamlanan CEV finalleri, Alanya'nın hem uluslararası voleybol camiasında görünürlüğünü artırdı hem de kentin spor turizmine somut katkılar sundu.

ALANYA’NIN EV SAHİPLİĞİNDE 23 PROJECTS ALANYA PLAJ SPORLARI MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN CEV PLAJ VOLEYBOLU AVRUPA KULÜPLER KUPASI FİNALLERİ, ÜÇ GÜN SÜREN HEYECAN DOLU KARŞILAŞMALARIN ARDINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖDÜL TÖRENİYLE SONA ERDİ. AVRUPA’NIN BAŞARILI TAKIMLARINI ALANYA’DA BULUŞTURAN ORGANİZASYONDA KADINLAR VE ERKEKLER KATEGORİLERİNDE ŞAMPİYONLAR BELLİ OLURKEN, ALANYA BELEDİYESPOR KADIN TAKIMI TURNUVAYI BEŞİNCİ SIRADA TAMAMLADI.