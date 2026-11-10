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Alanya’da 09.05’te saygı duruşu: Atatürk 88’inci ölüm yıl dönümü anıldı

Alanya’da 10 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 88’inci ölüm yıl dönümünde Hükümet Meydanı’ndaki törenle anıldı; kent 09.05’te saygıyla durdu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:25

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Alanya’da 09.05’te saygı duruşu: Atatürk 88’inci ölüm yıl dönümü anıldı

Alanya’da 10 Kasım anma töreni

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88’inci yıl dönümünde Alanya’da düzenlenen törenle anıldı. Törenler Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunulmasıyla başladı. Saat 09.05’te kent genelinde sirenler çaldı; katılımcılar iki dakika saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Anons ve toplumsal eşlik

Saat 09.05’te sürücüler araçlarını durdurarak saygı duruşuna katıldı. Anıtta toplananlar arasında bazı vatandaşların duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Tören boyunca iki dakikalık saygı duruşu ile birlik ve beraberlik vurgulandı.

Kültürel etkinlik ve sergi

Anma programı, Alanya Kültür Merkezi’nde devam etti. Protokol üyeleri ve davetliler, Hasan Çolak Anadolu Lisesi tarafından Atatürk Haftası kapsamında hazırlanan resim ve fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Törene Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Alanya Garnizon Komutanı Piyade Albay Adem Ağırbaş, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 88’İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE ALANYA’DA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI. SAAT 09.05’TE HAYATIN DURDUĞU KENTTE, SÜRÜCÜLER ARAÇLARINI DURDURARAK SAYGI DURUŞUNDA BULUNURKEN BAZI VATANDAŞLAR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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