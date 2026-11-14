Alanya'nın sokaklarına 68 noktada peyzaj dokunuşu

Alanya'da peyzaj çalışmaları yoğunlaşıyor:

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yürüttükleri peyzaj yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 68 farklı noktada yapılan düzenlemelerde dekoratif taşlar ve çeşitli bitki grupları bir arada kullanılarak cadde, kavşak ve yeşil alanlara yeni bir görünüm kazandırıldı.

kurakçıl peyzaj uygulamaları ve ana arterler:

Çalışmalarda özellikle kurakçıl peyzaj teknikleri tercih edildi; bu yaklaşım su tasarrufu ve bakım kolaylığı hedefliyor. Yenileme uygulamalarının en yoğun olduğu alanlar arasında Oba Çayı ile Tosmur Kavşağı arasındaki bölge, Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Mola-Dinek kavşakları arası ve Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi yer aldı.

mevcut alanların revizyonu ve estetik uyum:

Belediye, Tosmur ve Ticaret Kavşağı, Belediye Mezarlığı, Konaklı, Payallar ve Türkler başta olmak üzere pek çok noktada mevcut peyzajları yeniledi. Tasarımlarda bitkilerin renk ve formları ile taşların doğal dokusunun uyumuna özen gösterildi; böylece cadde kenarları, kavşaklar ve parklar daha düzenli ve bütünlüklü bir görünüme kavuştu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün uygulamaları, Alanya'nın görsel bütünlüğünü güçlendirirken, dayanıklı malzeme seçimi ve kurakçıl bitkilerle uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleniyor. Bu çalışmalar kentin estetik değerini artırmaya yönelik adımlar olarak değerlendiriliyor.

ALANYA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN KENT GENELİNDEKİ PEYZAJ DÜZENLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. 68 FARKLI NOKTADA YENİLEME YAPILIRKEN, DEKORATİF TAŞLAR VE BİTKİ GRUPLARININ KULLANILDIĞI DÜZENLEMELERLE KENTİN CADDE, KAVŞAK İLE YEŞİL ALANLARINA YENİ GÖRÜNÜM KAZANDIRILDI.