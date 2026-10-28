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Alaşehir devlet hastanesinde hizmet alanı genişliyor: yatak sayısı 300'e çıkıyor

Alaşehir Devlet Hastanesi yatak kapasitesi 250'den 300'e yükseltiliyor; 28 yoğun bakım ve 22 servis yatağı eklenerek kapasitenin yüzde 20 artması hedefleniyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Alaşehir devlet hastanesinde hizmet alanı genişliyor: yatak sayısı 300'e çıkıyor

Alaşehir devlet hastanesinde hizmet alanı genişliyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Alaşehir Devlet Hastanesi'nin yatak kapasitesi artırılıyor. Mevcut 250 yataktan, yeni düzenlemeyle birlikte 300 yatağa ulaşılacak. Yatırım kapsamında hastaneye 28 yeni yoğun bakım yatağı ile 22 servis yatağı eklenmesi planlanıyor; böylece kapasite yaklaşık olarak yüzde 20 artmış olacak.

yeni yatak dağılımı ve hedeflenen kapasite:

Yapılacak düzenlemeyle yoğun bakım yatak sayısı 66'ya, servis yatak sayısı ise 234'e yükselecek. Hastane yönetimi, fiziki düzenlemelerin ve ek yatakların kurulum çalışmalarının yaklaşık 5 ay içinde tamamlanarak yeni birimlerin hizmete açılmasını hedefliyor.

amaçlar ve bölgeye katkısı:

Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Sancar Topal, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile projenin başladığını duyurdu. Topal, yatırımla birlikte hastanenin sağlık hizmeti sunma kapasitesinin genişleyeceğini, yatak bekleme sürelerinin kısalacağını ve yatak yetersizliği nedeniyle çevre il veya ilçelere yapılan sevklerin azalacağını belirtti. Böylece daha çok hastanın ailesinden ve yaşam alanından uzaklaşmadan tedavi olabilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Başhekim Topal, çalışmanın Cumhurbaşkanlığı tarafından ortaya konan ve Sağlık Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı. Yatırımın planlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçenlere ile özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür ederek, yatırımın Alaşehir ve çevresindeki vatandaşlara önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Topal ayrıca, Cumhuriyet Bayramı mesajında Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için saygı ve minnet dileklerini sundu; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak projenin bölge halkı için hayırlı olmasını diledi.

ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ OP. DR. AHMET SANCAR TOPAL, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI...

ALAŞEHİR DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ OP. DR. AHMET SANCAR TOPAL, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI VİDEO PAYLAŞIMIYLA HASTANENİN YATAK KAPASİTESİNİN ARTIRILACAĞINI DUYURDU. ÇALIŞMALARIN BAŞLADIĞINI BELİRTEN TOPAL, YATIRIMLA BİRLİKTE HASTANENİN SAĞLIK HİZMETİ SUNMA KAPASİTESİNİN GENİŞLETİLECEĞİNİ İFADE ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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