liman performansı:

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Kasım ayı olağan meclis toplantısında 2026 yılının ilk 10 aylık dönemine ilişkin verileri paylaştı. Bölgenin Türkiye’nin önemli liman ve lojistik merkezlerinden biri olmaya devam ettiğini belirten Şimşek, performans rakamlarını kamuoyuyla paylaştı.

Şimşek’in açıkladığı verilere göre ilk 10 ayda Aliağa limanlarında toplam 71.148.385 ton net yük elleçlendi ve Aliağa bu rakamla Türkiye genelinde net ton liderliğini sürdürdü. Aynı dönemde limanlara 5.014 gemi uğradı; gemi trafiğinde Aliağa, Türkiye sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin dağılımında ise ilk 10 ayda 28.690.684 ton yükleme ve 42.457.701 ton boşaltma gerçekleştirildi. Bu kalemlerde Aliağa limanları, ülke genelinde ikinci sırada konumlandı.

konteyner trafiği:

Konteyner hareketliliğine ilişkin veriler de toplantıda paylaşıldı. Aynı dönemde Aliağa limanlarında toplam 1.413.079 TEU konteyner elleçlendi; konteyner elleçlemesinde Aliağa Türkiye genelinde beşinci sırada yer aldı.

aliağa–midilli seferleri ve Aliaport'un ilk yılı:

Şimşek, 17 Kasım 2025 tarihinde Aliaport Aliağa Deniz Yolcu İskelesi’nden gerçekleştirilen ilk Midilli seferinin birinci yıl dönümüne de değindi. Bu hattın açılmasının ardından Aliaport, bir yıl içinde 60 bin yolcuya ulaşarak bölgenin deniz turizmi potansiyelini gösterdi.

Mevzuatta öngörülen yolcu sayısı şartının karşılanmasıyla iskelede Free Shop açılabilmesinin önünün açıldığını belirten Şimşek, Aliaport’un bölgenin uluslararası deniz ulaşımı ve turizm potansiyeline katkı sağladığını vurguladı. İMEAK DTO Aliağa Şubesi olarak bölgenin deniz turizmine, ekonomik gelişimine ve uluslararası iş birliklerine katkı sunmaya devam edeceklerini söyleyip, projeye emeği geçenlere teşekkür etti.

2026 YILININ İLK 10 AYLIK DÖNEMİNDE ALİAĞA LİMANLARINDA TOPLAM 71 MİLYON 148 BİN 385 TON NET YÜK ELLEÇLENDİ. ALİAĞA, BU VERİYLE TÜRKİYE GENELİNDEKİ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ.