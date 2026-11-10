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Aliağa'da patlamanın olduğu fabrikanın önünde bir kişi kendini ateşe verdi

Aliağa'da 16 işçinin öldüğü patlamanın olduğu fabrika önünde bir kişi üzerine yanıcı madde döküp kendini ateşe verdi; ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Aliağa'da patlamanın olduğu fabrikanın önünde bir kişi kendini ateşe verdi

Olayın ayrıntıları:

İzmir'in Aliağa ilçesinde bugün öğle saatlerinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası önünde yaşanan ve 16 işçinin yaşamını yitirdiği patlama sonrası, fabrikanın önünde kimliği belirsiz bir kişi üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada 2'si ağır olmak üzere toplam 13 kişi yaralanmış; can kaybı sayısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrasında 16 olarak açıklanmıştı. Kendini ateşe veren kişinin, fabrikada yıllarca tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen T.İ. (40) olduğuna dair bilgiler basına yansımıştır.

Sağlık müdahalesi ve yaralıların durumu:

Üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe veren şahıs ağır yaralı olarak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlamada yaralanan diğer kişiler de sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alındı.

Soruşturma ve resmi adımlar:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi talimatıyla patlamanın tüm yönleriyle araştırılması için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi. Olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında şu ana kadar 6 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılacağını bildirdi.

İzmir&#039;de patlamanın olduğu fabrikada bir kişi kendisini ateşe verdi

İzmir'de patlamanın olduğu fabrikada bir kişi kendisini ateşe verdi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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