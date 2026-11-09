Aliağa’daki fabrika patlaması: karbondioksit dolum noktasında hasar ve müdahale

Aliağa'da HABAŞ fabrikasında patlama ve müdahale:

İzmir'in Aliağa Demir Çelik Sanayi Bölgesi'ndeki HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ) demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi; ekipler yangını söndürme ve arama-kurtarma çalışmalarına başladı. İlk bilgilerde patlamada ölü ve yaralı işçilerin olduğu bildirildi.

ilk belirlemeler ve hasar:

Yetkililer ve görgü tanıkları, patlamanın fabrikanın karbondioksit dolum noktası çevresinde gerçekleştiğini belirtti. Olayın ardından tesisin çeşitli bölümlerinde büyük hasar oluştuğu, bacalardan siyah duman ve alevlerin yükseldiği aktarıldı. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösteriyor.

görgü tanıkları anlattı:

Patlama anında fabrikanın dışında olduğunu söyleyen Deniz Ülker, "Biz sesi duyunca önce deprem oluyor sandık. Sonra bacalardan çıkan siyah dumanları ve alevleri gördük. Ambulanslar ve itfaiyeler geldi. Perişan olduk" dedi.

Durali Ülker ise, "Çok şiddetli bir patlama oldu. Ardından dumanlar ve toz bulutu çıktı; sonra da yanmaya başladı. Sonra itfaiyeler ve ambulanslar geldi" şeklinde konuştu.

Aliağa'daki patlamanın yaşandığı demir çelik fabrikası böyle görüntülendi