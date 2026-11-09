Dolar 50,1757 +0,08%
Euro 56,2205 +0,62%
Bist 11.695,64 +1,86%
Altın Gram 6.650,68 +1,17%
EUR/USD 1,1192 +0,44%
Brent Petrol 94,93 -3,45%
--°

Aliağa’daki fabrika patlaması: karbondioksit dolum noktasında hasar ve müdahale

Aliağa'daki HABAŞ demir çelik fabrikasında karbondioksit dolum noktasında patlama oldu; itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale ediyor, ölü ve yaralılar var.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 14:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Aliağa’daki fabrika patlaması: karbondioksit dolum noktasında hasar ve müdahale

Aliağa'da HABAŞ fabrikasında patlama ve müdahale:

İzmir'in Aliağa Demir Çelik Sanayi Bölgesi'ndeki HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ) demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi; ekipler yangını söndürme ve arama-kurtarma çalışmalarına başladı. İlk bilgilerde patlamada ölü ve yaralı işçilerin olduğu bildirildi.

ilk belirlemeler ve hasar:

Yetkililer ve görgü tanıkları, patlamanın fabrikanın karbondioksit dolum noktası çevresinde gerçekleştiğini belirtti. Olayın ardından tesisin çeşitli bölümlerinde büyük hasar oluştuğu, bacalardan siyah duman ve alevlerin yükseldiği aktarıldı. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösteriyor.

görgü tanıkları anlattı:

Patlama anında fabrikanın dışında olduğunu söyleyen Deniz Ülker, "Biz sesi duyunca önce deprem oluyor sandık. Sonra bacalardan çıkan siyah dumanları ve alevleri gördük. Ambulanslar ve itfaiyeler geldi. Perişan olduk" dedi.

Durali Ülker ise, "Çok şiddetli bir patlama oldu. Ardından dumanlar ve toz bulutu çıktı; sonra da yanmaya başladı. Sonra itfaiyeler ve ambulanslar geldi" şeklinde konuştu.

Aliağa&#039;daki patlamanın yaşandığı demir çelik fabrikası böyle görüntülendi

Aliağa'daki patlamanın yaşandığı demir çelik fabrikası böyle görüntülendi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin'de torbacı operasyonunda 7 kişi tutuklandı
images

Habaş patlamasında Aliağa devlet hastanesinde bekleyiş ve sıkı güvenlik
images

Kepez Camisi şantiyesinde kabloya temas eden vinç operatörü yaralandı
images

Eskişehir'de yüksek kesimler karla süslendi: Türkmen Dağı'nda beyaz örtü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ordu'da karla mücadele yoğunlaştı

1,5 milyonluk sağlık ordusuyla erişimi güçlendirme vurgusu

Kaymakamlara çağrı: vatandaşın güvenliği her şeyin önünde

Belediye ekiplerinin enkaz müdahalesi için saha ve teorik eğitimleri tamamlandı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu