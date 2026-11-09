Aliağa’daki patlamada bakanlar sahada: ihmale karşı kararlılık vurgusu

fabrika sahasında ilk değerlendirme:

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında bugün öğle saatlerinde meydana gelen patlamada 16 işçi hayatını kaybetti, yaralanan işçilerden 2’sinin durumu ağır, diğerleri hastanelerde tedavi görüyor. Olayın hemen ardından bölgeye intikal eden yetkililer, yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

Patlamayla ilgili ilk değerlendirmeyi yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, olayın bakım çalışmaları sırasında meydana geldiğini belirterek, "Çelik fabrikasında öğlen saatlerinde büyük bir iş kazası meydana geldi. Bakım esnasında meydana gelen bir kaza söz konusu. İki haftada bir yapılan bakım esnasında bir ark ocağının zincirinin kopması sonucunda bir iş kazası meydana geldi" dedi. Bayraktar, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve Cumhurbaşkanı talimatıyla sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

soruşturma, gözaltılar ve idari adımlar:

Olayla ilgili adli süreç de işletiliyor. Bayraktar, başsavcılığın 6 kişiyle ilgili gözaltı kararı bulunduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirtti; bu sayının artabileceğini ekledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise hem adli hem idari soruşturmaların sürdüğünü, ihmali olan herkesin tespit edilmesi için çalışmaların kararlılıkla yürütüleceğini vurguladı.

Işıkhan, kazada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm ayrıntıların incelenmesi için başmüfettişin görevlendirildiğini açıkladı: "Kazadaki iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, ihmal veya kusur noktasındaki bütün ayrıntıları araştırmak üzere başmüfettişimiz görevlendirilmiştir." Bakan, ayrıca Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından iş yerinde daha önce yapılmış denetimler bulunduğunu hatırlattı.

sağlık ekiplerinin durumu ve yaralıların takibi:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ölü sayısının 16 olduğunu tekrarlayıp, yaralılardan ikisinin kritik durumda olduğunu bildirdi. Memişoğlu, "Yaralılarımızdan 2’si ağır, bunlardan 1 tanesi çok kritik durumda. 13 yaralımızın ise durumu orta ve iyi seyrediyor. 2 hastamızla ilgili kritik süreç devam ediyor" açıklamasında bulundu ve ekiplerin takibini sürdürdüğünü söyledi.

Işıkhan ayrıca iş yerinde görev yapan sağlık ve iş güvenliği personeline değinerek, tesiste 37 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 iş yeri hekimi ve 1 sağlık personeli bulunduğunu aktardı. Bakanlıkların koordinasyonuyla yaralıların takibi ve ailelere yönelik destek çalışmaları sürüyor.

yerel ve merkezi yetkililerin çalışmaları:

İncelemelere bakanların yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı de katıldı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti ve devletin tüm imkanlarıyla ailelerin yanında olacağını belirtti.

Hem bakanlıklar hem de ilgili kurumlar, olay yerinde yürütülen teknik inceleme ve laboratuvar çalışmalarını takip ediyor. Işıkhan, "Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli inceleme ve teftişlerde bulunuyor, süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bayraktar da yangına ilk andan itibaren müdahale edildiğini ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını gerçekleştirdiğini aktardı.

Yetkililer, ailelerin bilgilendirilmesi, kimlik tespitleri ve mağdurlara sağlanacak desteklerin koordineli biçimde yürütüleceğini belirterek soruşturmanın sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Olayla ilgili adli ve idari süreçler devam ediyor.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN