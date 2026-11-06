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Almanya’daki bağış köprüsü Kahramanmaraş’ta engellilerin yaşamını kolaylaştırdı

Almanya’daki hayırseverlerin katkısıyla temin edilen akülü tekerlekli sandalyeler, Kahramanmaraş İl Müftülüğü ve Köln Din Hizmetleri Ataşeliği iş birliğiyle engellilere verildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Almanya’daki bağış köprüsü Kahramanmaraş’ta engellilerin yaşamını kolaylaştırdı

Törenle teslim edildi

Kahramanmaraş İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ile Köln Din Hizmetleri Ataşeliği iş birliğinde, Almanya’daki hayırseverlerin desteğiyle temin edilen akülü tekerlekli sandalyeler Leyli Zeynep Mahçiçek Eğitim Merkezi’nde düzenlenen törende hak sahiplerine teslim edildi.

Törene İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller, müftü yardımcıları, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Organizasyon, yerel koordinasyon ile yurtdışındaki destek ağının birleştiği bir örnek olarak öne çıktı.

Amaç ve toplumsal sorumluluk:

Projenin temel hedefi, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata katılımlarını artırmaktı. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışma, sadece cihaz dağıtımı değil; erişilebilirlik ve sosyal katılımın güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller törende yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların her alanda desteklenmesinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak katkı sağlayan Köln Din Hizmetleri Ataşeliği ile Almanya’daki hayırseverlere teşekkür etti.

Teslimat süreci ve vurgu:

Yapılan duaların ardından akülü tekerlekli sandalyeler hak sahiplerine protokol eşliğinde teslim edildi. Dağıtım süreci, İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından yürütülerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında titizlik gösterildi.

Almanya’daki destekle gerçekleştirilen bu tür girişimlerin yerel uygulamalarla buluşması, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasında sürdürülebilir etkiler yaratması bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA ENGELLİ BİREYLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMLARINI KOLAYLAŞTIRMAK VE YAŞAM...

KAHRAMANMARAŞ’TA ENGELLİ BİREYLERİN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMLARINI KOLAYLAŞTIRMAK VE YAŞAM KALİTELERİNİ ARTIRMAK AMACIYLA AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE TESLİM TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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