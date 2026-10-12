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Almus'ta kavşak kazası: Tokat'ta dört kişi yaralandı

Almus kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu Tokat'ta 4 kişi yaralandı; yaralılara sağlık ekipleri müdahale edip hastanelere kaldırdı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:01

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Almus'ta kavşak kazası: Tokat'ta dört kişi yaralandı

Almus kavşağında trafik kazası

Tokat-Niksar kara yolundaki Almus kavşağında meydana gelen çarpışmada araçlardaki 4 kişi yaralandı. Olay, Tokat kent merkezi yönünde seyir halindeki bir otomobil ile Niksar yönüne giden başka bir otomobilin kavşakta çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kaza detayları:

Sürücüler R.P. ile G.A. olarak kaydedildi. Tokat istikametine giden araçta plakası 34 EE 1899 olan otomobil, Niksar yönüne ilerleyen ve marka olarak Volkswagen olan diğer araçta ise plakası 60 AHD 176 olan otomobil yer aldı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçtaki toplam 4 kişi yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı ve daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldılar. Kazayla ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri tarafından olay yerinde ve soruşturmada inceleme başlatıldı.

TOKAT-NİKSAR KARA YOLUNDAKİ ALMUS KAVŞAĞINDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ...

TOKAT-NİKSAR KARA YOLUNDAKİ ALMUS KAVŞAĞINDA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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