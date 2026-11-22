Altı yaşındaki öneri gündeme taşıdı

Bayburt'ta yaşayan 6 yaşındaki Aysima Dursun, günlük yaşamda sıkça kullanılan yabancı kökenli 'navigasyon' kelimesine karşılık olarak 'yol gösterici' ifadesini önerdi. Olay, Aysima'nın babası Cafer Dursun ile Kur'an kursuna giderken yaşanan diyalog sırasında ortaya çıktı. Babasının kursun yolunu hatırlayamaması üzerine Aysima, 'yol göstericiyi aç' diyerek doğal bir Türkçe karşılık kullandı.

Çocuğun sözleri ve aile yaklaşımı:

Aysima, navigasyon kelimesini beğenmediğini ve 'güzel kelimeler varken niye kötü kelime kullanıyorlar' diye sorduğunu belirtti. Kızının sözlerinden etkilenen baba Cafer Dursun, bu küçük dilcilik hamlesini kuruma taşımaya karar verdi. Dursun, çocukların eğitiminde ailenin rolüne vurgu yaparak, dijital çağda dayatılan yabancı kelimeler yerine Türkçe karşılıkların öğretilmesinin önemine dikkat çekti. Babanın ifadeleri arasında, 'Kimliğimizi korumak istiyorsak dilimizi korumak zorundayız' vurgusu öne çıktı.

TDK'ye yapılan başvurular ve süreç:

Dursun'un ilk başvurusunda 'yolbul' karşılığına dair bir yanıt alındığı belirtildi. Kızının önerisinin Türkçenin tabii sezgisinden kaynaklandığını düşünen baba, ikinci kez başvurarak 'yol gösterici' önerisinin değerlendirilmesini istedi. Dursun, kuruma gönderdiği açıklamada, 'Kızımın yol gösterici kelimesi masa başında oluşturulmuş bir ifade değil, Türkçenin tabii sezgisine binaen oluşturulmuş bir kelimedir. Dolayısıyla yol gösterici Türkçenin anlam yapısına daha uygun bir kelimedir' ifadelerine yer verdi.

TDK'nin yanıtı ve izlenecek yol:

İkinci e-postanın ardından Türk Dil Kurumundan gelen yanıt aileye konunun uzmanlar tarafından değerlendirildiği bilgisini verdi; 'yol gösterici' önerisinin inceleme aşamasında olduğu bildirildi. Kurum, yabancı kelimelere karşılık belirlenirken dil kullanıcılarının tercihlerini ve kelimelerin toplumdaki kullanım seyrini takip ettiklerini belirterek, önerinin göz önünde bulundurulacağını ve kullanımının takip edileceğini kaydetti.

Başvurunun bu aşamaya gelmesinden memnuniyet duyan Cafer Dursun, dilin korunmasının kimliğin korunması anlamına geldiğini yineleyerek, ailelerin çocuklarını kendi öz dilleriyle tanıştırma konusunda farkındalık yaratmak istediğini söyledi. Olay, dilde yerli karşılıklar arayışını ve toplumda sözcük tercihleriyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

BAYBURTLU MİNİK AYSİMA’NIN TÜRKÇE SEVGİSİ TDK’YE UZANDI: 'NAVİGASYON' YERİNE ÖNERDİĞİ KELİME DEĞERLENDİRMEYE ALINDI