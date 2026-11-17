Altınözü'nde minibüs devrildi, üç kişi yaralandı
Hatay'ın Altınözü ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza ve müdahale:
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs yan yattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kısa sürede kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Güvenlik önlemleri:
Kazanın ardından ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
ALTINÖZÜ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN 3 KİŞİ SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.
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