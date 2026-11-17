Altınözü'nde minibüs devrildi, üç kişi yaralandı

Hatay'ın Altınözü ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs yan yattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kısa sürede kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Güvenlik önlemleri:

Kazanın ardından ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.

ALTINÖZÜ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YARALANAN 3 KİŞİ SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.