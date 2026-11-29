fırtına kıyıda etkisini gösterdi:

Karadeniz'de etkili olan şiddetli rüzgâr ve dalgalar, Bartın'ın Amasra ilçesinde Büyük Liman'ı denizden ayıran mendireği zaman zaman aştı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre dalgaların yüksekliği 15 metreyi buldu. Mendireği aşan dalgalar nedeniyle liman çevresindeki araçların bulunduğu otopark boşaltıldı ve araçlar güvenli bölgelere çekildi.

Sahil kesiminde yaşanan fırtına, ilçe merkezi ve mahallelerde de hissedildi; soğuk hava ve uyarılar nedeniyle sokaklar büyük ölçüde boşaldı.

amatör balıkçılar limana akın etti:

Fırtınadan korunmak isteyen balıkçı tekneleri, yat ve gemiler Amasra Limanı'na sığındı. Limana giren balık sürüleriyle birlikte amatör balıkçılar limana gelerek kısa sürede kovalar dolusu av yaptı. Bölgedeki amatör avcılar, fırtınanın yarattığı bu ani fırsattan faydalandı.

kontroller sürüyor, hasar bildirilmedi:

Devriye gezen güvenlik ve sahil ekipleri limanda bulunan tekneleri düzenli olarak kontrol ediyor; ekipler, teknelerin fırtına ya da dalgalar nedeniyle zarar görüp görmediğine bakıyor. Yapılan incelemelerde henüz batan ya da hasar görmüş tekne tespit edilmedi, ancak kontrollerin sürdüğü belirtildi.

KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ FIRTINA DEV DALGALAR OLUŞTURDU. BARTIN AMASRA'DAKİ YAKLAŞIK 15 METRE YÜKSEKLİKTEKİ MENDİREĞİ AŞAN DALGALAR NEDENİYLE OTOPARKTAKİ ARAÇLAR KALDIRILDI.