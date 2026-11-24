İlk hafta öne çıkanlar:

Bilecik Süper Amatör Lig yeni sezonuna hızlı başladı. İlk hafta sonunda oynanan 4 müsabakada toplam 22 gol kaydedildi ve iki takım, Kandillispor ile Vitraspor, haftayı farklı 7-0 galibiyetlerle tamamlayarak dikkat çekti.

A Grubu sonuçları:

A Grubu'nda hafta, Bozüyükspor ile Kandillispor maçında yüksek skorlu bir sonuca sahne oldu; ev sahibi Bozüyükspor, Kandillispor'a 7-0 mağlup oldu. Osmaneli Gençlerbirliği Spor ile Gülümbespor golsüz geçmedi ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. 1969 Bilecikspor Kulübü ile Söğütspor arasındaki maç ise ileri bir tarihe ertelendi. Bu grupta bu haftayı Vezirhanspor BAY geçti.

B Grubu sonuçları:

B Grubu'nda Vitraspor deplasmanda Cihangazispor'u 7-0 yenerek haftanın bir diğer farklı galibiyetini aldı. Pazaryerispor ile Kürespor arasındaki mücadele çekişmeli geçti ve Pazaryerispor sahadan 3-2 galip ayrıldı. 1299 Bilecikspor Kulübü ile Akpınarspor karşılaşması ileriki bir tarihe ertelendi ve bu grupta haftayı Karaköyspor BAY geçirdi.

İkinci hafta programı:

Ligin ikinci haftasında A Grubu maçları 28 Kasım Cumartesi günü oynanacak; saat 13:00'te Vezirhanspor-Bozüyükspor, Gülümbespor-1969 Bilecikspor Kulübü ve Kandillispor-Osmaneli Gençlerbirliği Spor karşılaşmaları gerçekleşecek. Bu grupta Söğütspor BAY olacak. B Grubu müsabakaları ise 29 Kasım Pazar günü planlandı: saat 12:00'de Pazaryerispor-Cihangazispor, saat 13:00'te Vitraspor-Akpınarspor ve saat 14:30'da Karaköyspor-Kürespor oynanacak; 1299 Bilecikspor Kulübü BAY olacak.

BİLECİK SÜPER AMATÖR LİG'DE HEYECAN BAŞLADI