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Ambargoya rağmen İstanbul'a indi: Iran Air seferini sürdürdü

ABD yaptırımlarına rağmen Iran Air'in IR719 (EP-IJC) uçağı saat 10.25'te İstanbul Havalimanı'na indi; Mahan Air dururken diğerleri devam ediyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Ambargoya rağmen İstanbul'a indi: Iran Air seferini sürdürdü

İran Air'in İstanbul seferi:

İran ulusal havayolu şirketi Iran Air bugün İstanbul Havalimanı'na planlı seferini gerçekleştirdi. IR719 sefer sayılı, kuyruk tescili EP-IJC olan uçak saat 10.25'te iniş yaptı. Yolcu ve pasaport işlemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

ABD yaptırımları ve sektör etkisi:

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre 23 Eylül itibarıyla İranlı havayolu şirketlerine yakıt sağlayan, yer hizmeti veren veya bilet satan tüm yabancı işletmelerin ABD doları ödeme sisteminden çıkarılma riskiyle karşılaşacağı bildirildi. Bu duyurunun ardından Mahan Air operasyonlarını durdurma kararı alırken, Iran Air yetkilileri İstanbul seferlerine devam ettiklerini açıkladı.

Havayolu operasyonları ve yolcu görüşleri:

İstanbul Havalimanı'ndaki kaynaklar, Mahan Air dışındaki İranlı havayollarının operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti. Olay yerindeki yolculardan Muji Firouz yaptırımların günlük yaşam üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını söyleyerek, "Trump’ın yaptığı ambargolar tamamen etkisiz. Zaten görüyorsunuz, uçuşlar devam ediyor. Herkes işinde gücünde. Biz millet olarak ayaktayız" ifadelerini kullandı.

Uçuşun sorunsuz tamamlanması, uygulanan yaptırımların pratik etkisine dair soru işaretleri oluşturdu. Önümüzdeki dönemde yetkili kurumlar ile havayolu ve hizmet sağlayıcıları arasındaki kararlar, ambargoların ticari bağlar üzerindeki gerçek etkisini daha net ortaya koyacak.

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İran havayolu şirketi, ABD'nin yaptırımlarına rağmen İstanbul seferini gerçekleştirdi

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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