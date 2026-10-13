Ameliyat planlandığı gibi tamamlandı: Papa XIV. Leo odasına döndü

Operasyonun sonuçları:

Vatikan Basın Ofisi, Papa XIV. Leo'nun Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde geçirilen ameliyatının öngörüldüğü süre içinde ve planlandığı gibi geçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ameliyat başarıyla tamamlandı ve Papa odasına döndü. Daha sonra ek bilgi verilecek" ifadelerine yer verildi.

Ofis, ameliyatın başarıyla sonuçlandığını ve Papa'nın şu anda istirahat ettiği bilgisini paylaştı. Resmi açıklama, sağlık durumuyla ilgili daha fazla ayrıntının ilerleyen günlerde verilceğini belirtti.

Ameliyat öncesi tespit ve süreç:

71 yaşındaki Katolik dünyanın liderinin akciğerinde sınırlı bir alanda tespit edilen nodül, rutin bir sağlık kontrolü sırasında ortaya çıktı. Vatikan, nodölün "çok erken aşamada saptandığı ve belirli bir alanla sınırlı kaldığını" bildirmişti ve ameliyat bu tespit doğrultusunda gerçekleştirildi.

Yetkililer, nodülün belirti ya da enfeksiyon üzerine değil, düzenli kontrol kapsamında saptandığını vurguladı. Ameliyatın türü ve uygulanan yöntemlerle ilgili teknik detaylar kamuoyuna henüz açıklanmadı.

Siyasi destek ve iyileşme beklentisi:

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni, Papa'ya geçmiş olsun mesajları iletti. Mattarella, "İtalyan halkı yanınızda ve size sevgisini sunmaktadır" ifadelerini kullanırken, Meloni de ameliyat öncesinde Papa'ya desteğini dile getirmişti.

Vatikan, Papa'nın ameliyatın ardından yaklaşık bir hafta içinde iyileşmesinin beklendiğini açıkladı. Bu açıklama, Papa'nın Mayıs 2025'te seçilmesinden bu yana kamuoyuna yansıyan ilk sağlık sorunu olarak kayda geçti.

Kayda geçen sağlık geçmişine ilişkin olarak, selefi Papa Francis'in 2025 yılında tekrarlayan sağlık sorunları nedeniyle birkaç kez hastaneye kaldırıldığı ve 88 yaşında hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Uzman kuruluşlara göre akciğer nodülleri hem iyi hem de kötü huylu olabiliyor. Amerikan Toraks Derneği'nin verisine göre bu nodüllerin yüzde 5'inden azında kanser görülüyor; ancak risk, yaş ve diğer etkenlerle birlikte artabiliyor.

Vatikan'ın açıklamaları ve yetkililerin verdiği bilgiler, önümüzdeki günlerde gelecek detaylı tıbbi raporlarla somutlaşacak. Şu an için resmi kaynaklar ameliyatın başarılı geçtiğini ve Papa'nın gözetim altında olduğunu yineliyor.

VATİKAN, PAPA XIV. LEO’NUN AKCİĞERİNDE NODÜL TESPİT EDİLMESİNİN ARDINDAN YAPILAN AMELİYATININ BAŞARIYLA TAMAMLANDIĞINI DUYURDU.