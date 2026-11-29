Kent parkı ölçeğinde kış hazırlığı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında kurulan Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, kış aylarına yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Tesis, içinde bulunduğu mevsime göre hayvanların konforunu sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir program uyguluyor. Sahada bulunan 136 tür ve yaklaşık 1.600 birey için ısı, nem, hijyen ve beslenme düzenlemeleri öncelikli çalışma başlıkları arasında yer alıyor.

barınak ve bakım çalışmaları:

Veteriner ve teknik ekipler, barınakların hijyen ve onarımını yapıyor; ısıtma sistemleri ve çevre düzenlemeleri üzerinde yoğunlaşıyor. Her türün doğal yaşam koşullarına uygun barınak düzenlemesi ve gerekli tadilat çalışmaları program dahilinde gerçekleştiriliyor. Sezon sonunda parkın genel bakımına devam edilirken, kışa özel tedbirler aksatılmadan uygulanıyor.

beslenme ve sağlık planlaması:

Beslenme programları veteriner hekimler tarafından mevsimsel enerji ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleniyor. Kışa hazırlık kapsamında hayvanların rasyonları, enerji ve kalori ihtiyaçlarına göre ayarlanıyor; gerekli gıda ve vitamin takviyeleri uzman ekiplerce kararlaştırılıyor. Bu düzenlemeler, hem yırtıcı hem de otçul gruplar için ayrı ayrı planlanıyor.

Veteriner İşleri Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu çalışmaların yıl boyu devam ettiğini, sezon bitse bile bakım ve hazırlıkların sürdüğünü belirtiyor. Karcıoğlu, barınakların temizliği, doğal formlarına uygun beslenme ve çevre düzenlemelerinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Yetkililer ayrıca, hayvanların kış koşullarında enerji ihtiyacının arttığını ve bu nedenle beslenme programlarının dikkatle hesaplandığını ifade ediyor. Rasyon ayarlamaları, vitamin takviyeleri ve barınak ısı kontrolleri en önemli hazırlık kalemleri arasında sayılıyor.

Park yetkilileri, Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nin sunduğu habitatın korunması ve hayvan refahının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara vatandaşları davet ederek, tesisin yıl boyu ziyaret edilebileceğini hatırlatıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANADOLU HARİKALAR DİYARI HAYVANAT BAHÇESİ’NDE BULUNAN HAYVANLARIN KIŞI DAHA RAHAT GEÇİRMELERİ İÇİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.