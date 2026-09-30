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Anadolu Otoyolu'nda refüje çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Hendek geçişinde sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği otomobil refüje çarparak devrildi; 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 20:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Anadolu Otoyolu'nda refüje çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda refüje çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya, Hendek geçişinde meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil refüje çarparak devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halindeki 81 ADY 087 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı ve yol ortasındaki refüje savruldu. Savrulan araç devrilerek durdu. Araçtaki 5 kişinin kimlikleri olay yerinde henüz tespit edilemedi.

Müdahale, yaralılar ve trafik düzenlemesi:

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, itfaiye ve polis tarafından ilk müdahale yapıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, araçtaki 5 kişiden birinin yaşamını yitirdiği belirlendi; diğer 4 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi incelemeler sonrası otopsi için hastane morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım kısa süreliğine tek şeritten, kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın kaldırılması ve yol temizliğinin tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve incelemelere başladı.

ANADOLU OTOYOLU SAKARYA GEÇİŞİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DEVRİLDİ, ARAÇTA BULUNAN 5 KİŞİDEN 1&#039;İ...

ANADOLU OTOYOLU SAKARYA GEÇİŞİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL DEVRİLDİ, ARAÇTA BULUNAN 5 KİŞİDEN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ. 4 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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