Anadolu Üniversitesi Konya'da araştırma ekosistemi ve üniversite-sanayi iş birliklerini masaya yatırdı

Etkinliğin odağı ve temsilci katılımı:

Anadolu Üniversitesi, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve yükseköğretimde araştırma yönetiminde iyi uygulamaların paylaşılması hedefiyle düzenlenen V. Yükseköğretimde Araştırma Ekosistemi ve Yönetişim Çalıştayı'na katıldı. Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Konya'da gerçekleşen çalıştayda Anadolu Üniversitesini ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Yöneticisi Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş temsil etti.

Etkinlik, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ün Üniversite-Sanayi İşbirliği Eylem Planı çerçevesinde yürütülürken, amaç; paydaşlar arasında deneyim paylaşımı ile yeni iş birliği modellerinin geliştirilmesi olarak belirlendi.

Çalıştayda öne çıkan konular:

Çalıştay, üniversite yöneticileri, araştırma yönetimi birimleri, teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar, kamu kurumları ve sanayi temsilcilerini bir araya getirerek kurumsal yönetişim modelleri, bölgesel kalkınma ve veri temelli performans izleme uygulamalarını ele aldı. Katılımcılar, araştırma altyapılarının ortak kullanımına yönelik pratik çözümler ve iş birliği modelleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Ayrıca fikrî ve sınai mülkiyet hakları ile araştırma çıktılarının ticarileştirilmesine ilişkin yaklaşımlar tartışıldı; teknoloji transfer ofisleri ve teknoparkların rolü yeniden vurgulandı. Ulusal ve uluslararası finansman mekanizmalarının etkin kullanımı ve araştırma sonuçlarının ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülmesine yönelik stratejiler paylaşıldı.

Sektör odaklı iş birlikleri ve eğitim başlıkları:

İki gün süren program kapsamında savunma sanayisi, sağlık ve tarımda dijital dönüşüm alanlarındaki iş birliği fırsatları değerlendirildi. Uluslararası araştırma ve yenilik ekosistemleri ile sanayi odaklı lisansüstü eğitim modelleri de gündeme geldi; katılımcılar, özellikle öncelikli sektörlerde yeni proje ve eğitim altyapıları oluşturma yollarını tartıştı.

Çalıştayın sonuçları, ilgili kuruluşlar ve üniversiteler arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesine, ARİNKOM gibi birimlerin rolünün netleştirilmesine ve YÖK çerçevesinde somut iş birliği adımları atılmasına katkı sağlayacak şekilde değerlendirildi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YÜKSEKÖĞRETİMDE ARAŞTIRMA YÖNETİMİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMALARIN PAYLAŞILMASI AMACIYLA DÜZENLENEN "V. YÜKSEKÖĞRETİMDE ARAŞTIRMA EKOSİSTEMİ VE YÖNETİŞİM ÇALIŞTAYI"NA KATILDI.