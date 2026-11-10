Anadolu'nun ezgileri: ozanların dilinden bir gece Denizli'de

konser hakkında:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu, 'Ozanların Dilinden' temasıyla Anadolu'nun kültür mirasını sahneye taşıyor. Topluluk, kentin sanatsal yaşamını zenginleştirme hedefiyle Türk halk müziğinin köklü ezgilerini hem genç kuşaklara hem de tutkunu dinleyicilere ulaştırmayı amaçlıyor. Konserde topluluğun yorum gücü ve sazın sesi ön planda olacak.

sahnede anılacak ustalar:

Şef İsmail Barkan yönetimindeki topluluk, Türk halk edebiyatının unutulmaz isimleri Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif ve Neşet Ertaş gibi ozanların eserlerini seslendirecek. Repertuar, dinleyiciyi Anadolu'nun duygu yüklü anlatıları ve nostaljik ezgileri arasında bir yolculuğa çıkaracak; saz ve sözün uyumu gecenin ana eksenini oluşturacak.

katılım bilgileri:

Konser 14 Kasım 2026 Cumartesi saat 20.00'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleşecek. Etkinlik ücretsiz olup katılmak isteyenler biletlerini ebilet.denizli.bel.tr adresinden online olarak temin edebilir. İlgi yoğunluğu beklendiğinden biletlerin erken alınması tavsiye ediliyor.

ŞEF İSMAİL BARKAN YÖNETİMİNDEKİ KONSER, 14 KASIM 2026 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 20.00’DE SANATSEVERLERLE BULUŞACAK.