Anadolu'nun zeytin mirasını kaybetmemek için acil önlem çağrısı

UNESCO kararı ve mirasın korunması:

Biruni Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülsün Duran, Türkiye’nin geleneksel zeytin yetiştiriciliğinin 2023 yılında UNESCO’nun Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alındığını hatırlatarak, bu kararın sahada uygulanan bilgi ve yöntemlerin kayda geçirilmesi için bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

zeytinciliğin toplumsal boyutu:

Duran, zeytinin Anadolu’da binlerce yıldır üretim ve toplumsal yaşamla iç içe olduğunu vurguladı. Özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde zeytin etrafında şekillenen geleneklerin kuşaklar boyunca aktarılarak günümüze ulaştığını ifade etti. Ona göre zeytincilik yalnızca tarımsal bir faaliyet değil; ağacın bakımından budamaya, hasat zamanının belirlenmesinden ürünün işlenmesine kadar uzanan süreç, nesilden nesile aktarılan ustalık ve toplumsal dayanışma örnekleri barındırıyor.

geleneksel hasat ve üretim teknikleri:

Dr. Gülsün Duran, Türkiye’de hasat uygulamalarının bölgelere göre değiştiğini, elle toplama, sırık ve örtü kullanımı gibi yöntemlerin yerel üretim kültürünün somut örnekleri olduğunu anlattı. Hasadın yalnızca ürün toplama olmadığını; ailelerin ve köy topluluklarının bir araya geldiği, ortak emeğin ve deneyimin paylaşıldığı bir süreç olduğunu söyledi. Ancak kırsal nüfusun azalması ve genç kuşakların bu uygulamalardan uzaklaşması nedeniyle geleneksel bilgilerin unutulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Zeytinyağı üretiminde de geleneksel tekniklerin kültürel değer taşıdığına işaret eden Duran, taş değirmenlerde ezme, zeytin hamurunun hazırlanması, presleme ve yağın ayrıştırılması süreçlerinin yalnızca teknik adımlar olmadığını; aynı zamanda ustalık, yerel bilgi ve gastronomik hafıza içerdiğini söyledi. Modern teknolojilerin yaygınlaşmasının üretimi kolaylaştırdığını ancak taş baskı ve yöresel işleme yöntemlerinin kaybolmaması gerektiğini vurguladı.

koruma için somut adımlar:

Duran, geleneksel zeytin bilgilerini yaşatmak için öncelikle bu uygulamaların sistematik olarak belgelenmesi gerektiğini belirtti. Bu çalışmanın üreticiler, yerel yönetimler, üniversiteler ve ilgili kurumlar arasında eşgüdümlü bir iş birliğiyle yapılmasının önemine dikkat çekti. Özellikle sahada deneyimli üreticilerin ve ustaların bilgi ve uygulamalarının kayıt altına alınmasının, sözlü tarih, görsel kayıt ve uygulamalı eğitimlerle desteklenmesinin gerekliliğini savundu.

Ayrıca Duran, gençlerin üretim süreçlerine katılımını teşvik eden programların geliştirilmesini ve geleneksel uygulamaların hem ekonomik hem de kültürel değerinin yerel plânlara dahil edilmesini önerdi. Geleneksel hasat uygulamalarının tanıtılması ve yerel üretim yöntemlerinin görünür hale getirilmesi, kültürel mirasın korunmasını kolaylaştıracak önlemler arasında sayıldı.

Sonuç olarak Dr. Gülsün Duran, zeytin kültürünün korunmasının yalnızca ağaçları ya da üretimi sürdürmek anlamına gelmediğini, aynı zamanda bu topraklarda nesiller boyunca oluşan gelenekleri, ustalıkları ve toplumsal dayanışma biçimlerini yaşatmakla eşdeğer olduğunu vurguladı. Sözlerini "Zeytin ağacını korumak, yalnızca bir tarım ürününü değil, Anadolu’nın binlerce yıllık kültürel hafızasını da korumaktır" diyerek tamamladı.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLSÜN DURAN.