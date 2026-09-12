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Anayolda ters yönde ilerleyip ekiplere saldıran çiftin adli süreci başladı

Bursa'da anayolda ters yöne giren kadın sürücü ile erkek arkadaşı, polise ve gazetecilere saldırıp hakaret edince gözaltına alındı; adliyeye sevk edildiler.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Anayolda ters yönde ilerleyip ekiplere saldıran çiftin adli süreci başladı

Anayolda ters yönde ilerleyen sürücü ve arkadaşı ekiplerle çatıştı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, anayolda ters yönde ilerleyen bir otomobil polis ekipleri tarafından durduruldu. Araçta bulunan Büşra A. ile yanındaki erkek arkadaşı H.A., ekiplere direnip olay yerinde tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Olayın gelişimi:

Polis ekiplerinin müdahalesiyle başlayan süreçte, sürücü olduğu belirtilen Büşra A. çevredeki gazetecilerin görüntü alması üzerine kameraya tükürdü ve ekipleri hedef alan sözlü hakaretlerde bulundu. Bir süre sonra yere yatarak bayılma numarası yapan şüpheli, kısa süre sonra tekrar ayağa kalktı ve polis aracına saldırdı.

Bu müdahale sırasında ellerinden kurtulan Büşra A., bir anda anayola doğru koşarak seyir halindeki araçların arasına fırladı. Polisler, kadının araçların arasında kalmasına ramak kala müdahale ederek yol kenarına çıkardı. O anlara ilişkin görüntüler çevredekiler ve basın tarafından kaydedildi.

Soruşturma ve adliyeye sevk:

Olayın ardından iki şüpheli karakola götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büşra A. ile H.A. adliyeye sevk edildi. Yetkililer, H.A.'nın dosyasında "yağma, gasp, tehdit, hakaret, görevli memura mukavemet, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suç kayıtları bulunduğunu; Büşra A.'nın ise "tehdit, görevli memura mukavemet ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kaydının olduğunu bildirdi.

Olayın ardından başlatılan tahkikatın sürdüğü, soruşturmanın detayları ve olası adli işlemlerin sonucu hakkında yetkililerin açıklama yapmaya devam edeceği öğrenildi.

Ters yola girip gazeteci ve polislere hakaret eden şahıslar adliyeye sevk edildi

Ters yola girip gazeteci ve polislere hakaret eden şahıslar adliyeye sevk edildi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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