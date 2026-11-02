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Andırın’ın girişindeki 17 asırlık Roma yadigarı: Akkale

Andırın girişindeki sarp kayalıklara kurulan Akkale, 4. yüzyıldan kalma ve kervan yollarını gözeten 17 asırlık tescilli bir Roma savunma yapısıdır.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Andırın’ın girişindeki 17 asırlık Roma yadigarı: Akkale

Akkale'nin konumu ve tarihi kökeni:

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin girişinde, derin bir vadi üzerinde sarp kayalıklara oturan Akkale, bölgenin tarih sahnesinde dikkat çeken yapılarından biridir. Andırın ilçe merkezine yaklaşık 5,5 kilometre mesafede; Torun köyüne bağlı Haştırın obası ile Gökçeli Mahallesi sınırları içinde yer alan yapı, görkemli konumuyla ilk bakışta stratejik önemini ortaya koyar.

Adını Eski Türkçede "büyük" anlamına gelen "ak" kelimesinden alan Akkale, tarihî kayıtlarda 4. yüzyılda, Roma Dönemi'nde kervan yollarının güvenliğini sağlamak amacıyla inşa edilmiş bir yapı olarak geçer. Bugün tescilli bir anıt olarak korunması gereken bu eser, bölgenin uygarlık tarihi açısından anlamlı bir bağlam sunar.

İşlevi ve mimari önemi:

Akkale, geçmişte Andırın–Kadirli güzergâhındaki derin vadiden geçen tarihî kervan yolunu ve geçitleri kontrol etmek için kullanılmış; garnizon ve gözetleme noktası işlevi görmüştür. Sarp kayalıklar üzerindeki konumu, hem gözetleme hem de savunma açısından klasik askeri mimari anlayışını yansıtır.

Yapının bulunduğu doğal çevre ile mimarisi, bölgedeki asırlık askeri düzenin ve kervan yolu güvenliğinin somut bir göstergesidir. Tescilli bir miras olarak Akkale, Andırın'ın tarihî kaleleri ve doğal güzellikleri arasında öne çıkarak, tarihe ve kültürel mirasa ilgi duyanların keşfetmeyi beklediği önemli bir noktadır.

Genel görünümü ve stratejik konumuyla Akkale, Kahramanmaraş'ın geçmişine ışık tutan örneklerden biri olmaya devam ediyor; bölgenin savunma mimarisi ve kervan yolları tarihinin anlaşılmasında somut bir referans teşkil eder.

KAHRAMANMARAŞ’IN TARİHİ MİMARİSİYLE ÖNE ÇIKAN ANDIRIN İLÇESİNİN GİRİŞİNDEKİ DERİN VADİDE SARP...

KAHRAMANMARAŞ’IN TARİHİ MİMARİSİYLE ÖNE ÇIKAN ANDIRIN İLÇESİNİN GİRİŞİNDEKİ DERİN VADİDE SARP KAYALIKLAR ÜZERİNE KURULU OLAN 17 ASIRLIK AKKALE, HEYBETLİ DURUŞUYLA BÖLGENİN KÖKLÜ GEÇMİŞİNE IŞIK TUTUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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