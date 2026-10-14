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Aniden bastıran sağanak Tokat merkezinde günlük hayatı etkiledi

Tokat kent merkezinde aniden bastıran gök gürültülü ve kuvvetli sağanak, sokakları göle çevirirken şehirde kısa süreli panik yaşandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Aniden bastıran sağanak Tokat merkezinde günlük hayatı etkiledi

Ani sağanak günlük hayatı sekteye uğrattı:

Tokat kent merkezinde aniden başlayan gök gürültülü ve kuvvetli sağanak, gündelik hayatın akışını bozdu. Yağışla birlikte dışarıda bulunanlar kapalı alanlara sığınırken, hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Yollarda sel benzeri görüntüler oluştu:

Aniden bastıran yağış, bazı cadde ve sokakların hızla su toplamasına neden oldu; yollar adeta göle döndü ve araç trafiği yavaşladı. Sokakta olanlar ıslanmamak için koşarken kısa süreli panik yaşandı.

Kısa süren yağış olumsuzluğu önledi:

Sağanak yağışın etkisinin kısa sürmesi sayesinde şehir genelinde herhangi bir ciddi olumsuzluk veya hasar bildirilmedi. Yetkililer ve vatandaşlar, ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

TOKAT&#039;TA BİR ANDA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

TOKAT'TA BİR ANDA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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