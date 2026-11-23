Soğuksu Milli Parkı'ndan yeni görüntüler:

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkında, daha önce silahla vurularak yaşamını yitirdiği bildirilen anne bozayının ve yavrusunun görüntüleri ortaya çıktı. Yayınlanan karelerde anne ayının yavrusunu emzirme anları ve ikilinin doğal yaşam alanında birlikte dolaştığı anlar yer alıyor.

görüntülerin içeriği:

Görüntülerde anne ayının yavrusunu emzirdiği, yavruyla birlikte orman içindeki patikada gezindiği ve aile bağlarının dikkat çektiği anlar dikkat çekiyor. Habere konu olan ayı ailesinden anne bozayı ile yavrularından birinin silahla vurularak öldürüldüğü haberleri sosyal medyada yoğun tepki yaratmıştı.

bakanlığın açıklaması ve soruşturma:

Tarım ve Orman Bakanlığı olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı’nda 2 bozayının vurulmasına ilişkin Bakanlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmış, Teftiş Kurulu olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiştir. Olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemler yerine getirilecektir. Yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kamuoyunda artan tepkiler üzerine bakanlık ekipleri bölgedeki arama ve koruma çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yetkililer, yavru ayıların bulunup güvenli bir şekilde koruma altına alınmasının öncelikli hedef olduğunu belirtti.

Ankara’da öldürülen anne bozayının yavrusunu emzirdiği görüntüler ortaya çıktı