Anlamlı öğretmenler günü ziyareti

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tedavi süreci nedeniyle bir süredir görev yaptığı okuldan ve öğrencilerinden ayrı kalan İngilizce Öğretmeni Neşe Kaya’yı evinde ziyaret ederek gününü kutladı.

ziyaretin atmosferi ve konuşmalar:

Ziyaret sırasında samimi ve duygu dolu anlar yaşandı. Özer, Neşe Kaya ile bir süre sohbet ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede öğretmenliğin yalnızca sınıf içi bir görev olmadığını, öğrencilerin hayatlarında ve gönüllerinde iz bırakan önemli bir meslek olduğunu vurgulandı.

temenniler ve mesajlar:

Milli Eğitim Müdürü Özer, Neşe Öğretmen’e sağlık ve huzur dolu günler dileyerek en kısa sürede sağlığına kavuşup öğrencileriyle yeniden buluşması temennisinde bulundu. Ziyaret, kurumun sahadaki dayanışmasını ve öğretmenlere verilen değeri somutlaştıran anlamlı bir adım olarak değerlendirildi.

Bu tür ziyaretler, hem moral hem de kurum içi bağların güçlenmesi açısından önem taşıyor; Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri öğretmenlerin sağlık ve mesleki motivasyonuna destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

DÜZCE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER, TEDAVİ SÜRECİ NEDENİYLE BİR SÜREDİR OKULUNDAN VE ÖĞRENCİLERİNDEN AYRI KALAN İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ NEŞE KAYA’YI EVİNDE ZİYARET EDEREK 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI. DUYGUSAL ANLARIN YAŞANDIĞI ZİYARETTE ÖZER, NEŞE ÖĞRETMEN’E GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ.