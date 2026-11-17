olayın gelişimi

Hatay'ın Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde bir motosiklet alev aldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına derhal müdahale etti.

müdahale ve soğutma çalışmaları

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme operasyonunun ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı ve çevrede gerekli emniyet tedbirleri alındı.

oluşan zarar

Yangın sonucunda motosiklet kullanılamaz hale geldi.

ANTAKYA’DA ÇIKAN MOTOSİKLET YANGININA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.