Antakya'da aranan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

yakalama ve gözaltı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. yakalandı ve polis tarafından gözaltına alındı.

adli süreç ve tutuklama

Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.A., cezaevine teslim edildi.

ceza bilgisi

Dosyada yer alan hükme göre Y.A. hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezası 18 yıl 4 ay olarak kaydedildi.

ANTAKYA’DA UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.