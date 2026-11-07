Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,8762 -0,53%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.575,56 -0,83%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 97,76 -0,54%
--°

Antakya'da aranan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya'da uyuşturucu ticaretinden hakkında kesinleşmiş 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.A.'yı yakalayarak tutukladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 00:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Antakya'da aranan uyuşturucu hükümlüsü yakalandı

yakalama ve gözaltı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, Hatay'ın Antakya ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. yakalandı ve polis tarafından gözaltına alındı.

adli süreç ve tutuklama

Gözaltı işlemlerinin ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.A., cezaevine teslim edildi.

ceza bilgisi

Dosyada yer alan hükme göre Y.A. hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezası 18 yıl 4 ay olarak kaydedildi.

ANTAKYA’DA UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

ANTAKYA’DA UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Antakya'da bina içi hırsızlıktan 5 yıl cezası bulunan şüpheli tutuklandı
images

Samandağ'da kesinleşmiş cezasıyla aranan uyuşturucu hükümlüsü tutuklandı
images

Eğriçay Parkı'nda baltayla saldırı: 45 yaşındaki adam ağır yaralandı
images

Bursa’da atıl tekstil fabrikasında yangın paniği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ardahan’da şehir merkezini beyaza bürüten ilk kar kış hazırlıklarını hızlandırdı

Pülümür sabah yağışıyla beyaza kavuştu

Hatay'da TOKİ ve Emlak Konut rezerv alanlarında ilerleme ve koordinasyon vurgusu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde görev değişmedi: Bentli yeniden rektör

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt