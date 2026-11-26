Antakya'da Asi Nehri ıslah ve çevre düzenlemesi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da Asi Nehri boyunca yürütülen ıslah, taşkın kontrolü ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi. Proje sahasında yetkililerden çalışmaların geldiği aşama hakkında bilgi aldı.

Masatlı, nehir yatağında gerçekleştirilen düzenlemeleri ve kıyı kesimlerinde devam eden çalışmaları detaylı şekilde gördü. İncelemelerde ayrıca projeyle ilgili uygulama süreçleri ve öncelikler değerlendirildi.

Projenin hedefleri:

Yetkililerden alınan bilgilere göre projenin temel amacı Asi Nehri'ni taşkınlara karşı daha güvenli hale getirmek ve nehir çevresinde sürdürülebilir düzenlemeler yapmak. Çalışmalar kapsamında nehir yatağındaki ıslah faaliyetleri ile kıyı düzenlemelerinin bir arada yürütülmesi planlanıyor.

Projede ayrıca tarihi Ata Köprüsü'nün yeniden yapım süreci ele alındı; köprünün yeniden kazandırılması çalışmaları projenin önemli bileşenlerinden biri olarak sürdürülüyor.

Antakya tarihiyle uyum ve kent estetiği:

Vali Masatlı, çalışmaların tamamlanmasıyla Asi Nehri çevresinin Antakya'nın tarihi dokusuyla bütünleşen ve kent estetiğine katkı sağlayan bir alan haline geleceğini vurguladı. Projenin hem güvenlik hem de kamusal kullanım açısından kente değer katmasının hedeflendiği belirtildi.

İncelemeler sırasında yetkililer, yürütülen çalışmaların birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve sürecin planlandığı şekilde ilerlemesi için koordinasyonun sürdüğünü aktardı. Proje kapsamında yapılacak düzenlemelerin yerel mimari ve koruma hassasiyetleri çerçevesinde yürütülmesi planlanıyor.

VALİ MUSTAFA MASATLI, ANTAKYA’DA ASİ NEHRİ BOYUNCA YÜRÜTÜLEN ISLAH VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.