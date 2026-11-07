Antakya'da bina içi hırsızlıktan 5 yıl cezası bulunan şüpheli tutuklandı

olayın gelişimi:
Hatay'ın Antakya ilçesinde, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç. yakalandı.
soruşturma ve yakalama:
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüpheliyi Antakya'da tespit etti ve gözaltına aldı.
adli süreç ve teslim:
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.Ç. adli makamlara sevk edildi; mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
ANTAKYA’DA ARANAN HÜKÜMLÜ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!