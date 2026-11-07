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Antakya'da bina içi hırsızlıktan 5 yıl cezası bulunan şüpheli tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, bina içerisindeki eşya hırsızlığından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç.'yi Antakya'da yakalayarak tutukladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 00:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Antakya'da bina içi hırsızlıktan 5 yıl cezası bulunan şüpheli tutuklandı

olayın gelişimi:

Hatay'ın Antakya ilçesinde, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç. yakalandı.

soruşturma ve yakalama:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında şüpheliyi Antakya'da tespit etti ve gözaltına aldı.

adli süreç ve teslim:

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.Ç. adli makamlara sevk edildi; mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ANTAKYA’DA ARANAN HÜKÜMLÜ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

ANTAKYA’DA ARANAN HÜKÜMLÜ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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