Antakya'da devrilen Tofaş hurdaya döndü, 2 kişi kurtarıldı

Kaza yerinde ilk görüntüler ve müdahale

Hatay'ın Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği Fiat Tofaş marka otomobil yol kenarına devrilerek hurdaya döndü. Araç, devrilme sonucu büyük hasar alırken içinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı.

Kurtarma çalışmaları ve sağlık durumu:

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkışan 2 kişi bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra her iki şahıs da hastaneye sevk edildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma ve trafik güvenliği:

Olayın ardından jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, kazanın oluş şekli ve olası nedenlerini araştırırken bölgedeki trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından ek bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

HATAY'DA YOL KENARINA DEVRİLEREK HURDAYA DÖNEN TOFAŞ MARKA OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.