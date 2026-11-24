Vali Masatlı Haraparası Mahallesi'nde inceleme yaptı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremleri ve sonrasında yürütülen yeniden ihya, inşa ve imar çalışmaları kapsamında Antakya'nın Haraparası Mahallesi'nde yapımı devam eden iş yerlerini yerinde inceledi.

saha incelemesi:

Masatlı, sahada yetkililerden iş yerlerinin mevcut durumu, fiziki gerçekleşme seviyesi ve yapım sürecine ilişkin bilgi aldı. İncelemelerinde, yapım aşamasındaki binaların ilerlemesi ve uygulama takviminin işleyişi hakkında notlar tutuldu.

amaç ve değerlendirme:

Çalışmaların Tarihi Kent Merkezi Projesi doğrultusunda sürdürüldüğü; hedefin tarihî kent merkezinin yeniden canlandırılması ve ticari hayatın güçlendirilmesi olduğu vurgulandı. Masatlı, Haraparası'ndaki yapım sürecinin geldiği aşamayı yerinde takip edip yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

İnceleme, bölgedeki yeniden ihya ve inşa faaliyetlerinin takip edilmesine devam edileceğini ve projenin tamamlanma sürecinin yakından izleneceğini gösterdi.

VALİ MUSTAFA MASATLI, HARAPARASI’NDA YAPIMI DEVAM EDEN İŞ YERLERİNİ İNCELEDİ.