Antakya'da mahremiye ve şeyh ali camilerinde restorasyon çalışmaları yerinde incelendi

Vali Masatlı incelemelerde bulundu:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya’nın tarihî dokusunda önemli yere sahip Mahremiye Camii ile Şeyh Ali Camiinde devam eden restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını saha ziyaretiyle yerinde inceledi. Masatlı, çalışmaları yürüten ekiplerden projenin geldiği aşama hakkında detaylı bilgi aldı.

Çalışma yöntemleri ve teknik değerlendirme:

İncelemelerde, restorasyon ve rekonstrüksiyon kapsamında uygulanan yöntemler, imalat süreçleri ve teknik ayrıntılar değerlendirildi. Ekiplerden; malzeme seçimleri, uygulama teknikleri ve koruma yaklaşımına ilişkin bilgiler alındı. Sürecin her aşamasında yapıların özgün mimari karakterinin korunmasına öncelik verildiği vurgulandı.

Koruma hedefleri ve beklentiler:

Yetkililer, restorasyon sürecinin amacının sadece yapısal onarım değil, aynı zamanda Antakya’nın tarihî kimliğinin gelecek nesillere aktarılması olduğunu belirtti. Tamamlandığında, Mahremiye Camii ve Şeyh Ali Camii’nin kentin tarihî dokusu içinde yeniden korunarak yaşatılması hedefleniyor.

Ziyaret boyunca yapılan değerlendirmeler, çalışmaların titizlikle sürdüğünü ve teknik standartlara uygun adımların atıldığını ortaya koydu. Vali Masatlı'nın saha incelemesi, sürecin şeffaflığı ve kültürel mirasın korunmasına verilen önemin altını çizdi.

VALİ MUSTAFA MASATLI, MAHREMİYE CAMİİ VE ŞEYH ALİ CAMİİ’NDE DEVAM EDEN RESTORASYON VE REKONSTRÜKSİYON ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.