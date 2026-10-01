Antakya'da metruk iş yerinde çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle sınırlı kaldı

Antakya'da metruk iş yerinde yangın

Hatay'ın Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan metruk iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve yangının kontrol altına alınması:

Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sayesinde alevler, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerinde yapılan müdahalede alevlerin yayılması önlenirken, söndürme çalışmaları etkin şekilde sürdürüldü.

Soğutma çalışmaları ve bölgedeki durum:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede kapsamlı bir soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve söndürme sonrası gerekli işlemler yapıldı.

ANTAKYA GÜZELBURÇ MAHALLESİ’NDE METRUK İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE DİĞER İŞ YERLERİNE SİRAYET ETMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.