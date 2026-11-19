Antakya'da gece yarısı buluşması:

Hatay’ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde, yeni oyunun çıkışıyla birlikte oyun tutkunları gece saatlerinde oyun salonlarına akın etti. Dünya çapında beklenen GTA 6, Türkiye saatiyle 01.00'de erişime açılınca salonlarda yoğunluk oluştu ve oyuncular geceyi oyun başında geçirdi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde salonlar, yeni sürümü deneyimlemek isteyen farklı yaş gruplarından oyuncularla doldu. Katılımcılar genel olarak oyunun grafiklerini ve oynanış deneyimini olumlu bulduklarını belirtirken, Türkçe dil desteğinin bulunmamasını önemli bir eksiklik olarak değerlendirdiler.

oyuncuların ilk izlenimleri:

Genç oyuncu Rasim Utkan, GTA 6'yı oynamak için yaklaşık 4 saattir beklediklerini söyledi. Utkan, "Oyunun grafiklerini çok beğendim. Birkaç küçük sorun var ancak genel olarak güzel bir oyun. En büyük eksikliklerden biri Türkçe dil desteğinin bulunmaması" ifadelerini kullandı. Utkan, ayrıca seriyi uzun zamandır takip ettiğini, GTA 5'i 8 yaşındayken oynamaya başladığını ve 13 yıl süren bekleyişin sonunda oyunu deneyimlemenin memnuniyet verici olduğunu ekledi.

bekleyiş ve geceye yayılmış heyecan:

Bir diğer oyuncu Furkan Utkan ise arkadaşlarıyla birlikte saat 21.00'den itibaren salonu terk etmediklerini, 01.00'e kadar bekleyip oyunu deneyimlemek istediklerini aktardı. Furkan, "Beklediğime değdi. Oyun biraz fazla gecikti ancak önemli değil. Gerçekten çok güzel bir oyun. Sadece Türkçe dil desteği olsaydı daha iyi olurdu" dedi ve seriye bağlılığını vurguladı; Furkan, GTA 5'i 2019'da oynamaya başladığını belirtti.

Antakya'daki bu gece yarısı bekleyişi, GTA 6'nın yerel oyuncu kitlesi üzerindeki etkisini gösterirken, katılımcıların ortak beklentisi oyun deneyiminin geliştirilmesi ve ilerleyen günlerde dil desteği gibi eksiklerin tamamlanması yönünde oldu.

SOLDAKİ RASİM UTKAN SAĞDAKİ FURKAN UTKAN