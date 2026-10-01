Antalya 77. uluslararası uzay kongresine hazırlanıyor, 35 bin katılımcı bekleniyor

Vali Hulusi Şahin hazırlıkları ve alınan tedbirleri açıkladı

Antalya, 5-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) için yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, kongreye ilişkin organizasyon çalışmalarını ve güvenlik tedbirlerini Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda değerlendirdi.

kongre detayları:

Vali Şahin, toplantının Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda gerçekleştirildiğini ve görüşmeye İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez ile Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez gibi yetkililerin katıldığını belirtti. Kongrenin resmi açılışı 5 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Etkinlik, NEST Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

katılımcı ve organizasyon yapısı:

Şahin, kongreye 82 ülkeden ve 604 üye organizasyonla birlikte devlet adamları, bürokratlar, üniversite temsilcileri, STK'lar, akademisyenler ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 35 bin kişinin katılmasının beklendiğini söyledi. Bu kapsam, kongrenin uluslararası boyutunu ve Antalya'ya taşıyacağı yoğunluğu ortaya koyuyor.

güvenlik ve koordinasyon:

Toplantıda, dev organizasyonun huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla toplam bin 070 personelin görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı. Saha ekiplerinin yanı sıra Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, İstihbarat, Güvenlik ve Asayiş şubeleri ile Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü yürütülen çalışmaları hassasiyetle takip edecek.

sosyal program ve misafir ağırlama:

Vali Şahin, kongre kapsamında kente gelecek misafirler için bir dizi kültürel ve tanıtım amaçlı gezi planlandığını ifade etti. Astronotlar ve diğer katılımcılar için önerilen rota ve noktalar arasında TÜBİTAK Gözlem Evi, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü, Karacaören, Sagalassos, İnsuyu, Aspendos, Düden Şelalesi, Kaleiçi, Perge, Side Antik Kenti, Köprülü Kanyon, Demre-Mira-Kekova, Kaş-Patara ve Land Of Legends yer alıyor.

Vali Şahin'in açıklamaları, hem organizasyonel hazırlıkların tamamlanmasına hem de kongrenin uluslararası misafirler için planlanan sosyal programla şehrin tanıtımına katkı sağlamasına odaklanıyor. Yetkililer, sürecin koordineli biçimde yürütüleceğini ve etkinliğin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için hazırlıkların devam ettiğini vurguladı.

ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN, ANTALYA'NIN EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞI 77. ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ (IAC 2026) KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK ORGANİZASYON ÇALIŞMALARI VE ALINACAK TEDBİRLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU