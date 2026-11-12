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Antalya buluşması: eşlerin 'sıfır atık' öğle yemeği çevre gündemini öne çıkardı

Emine Erdoğan, COP31 kapsamında Antalya’da lider eşlerini 'sıfır atık' tasarımlı öğle yemeğinde ağırladı; etkinlik çevresel sorumluluğu vurguladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 21:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Antalya buluşması: eşlerin 'sıfır atık' öğle yemeği çevre gündemini öne çıkardı

Antalya buluşması: eşlerin 'sıfır atık' öğle yemeği

Emine Erdoğan, COP31 dolayısıyla Antalya’da liderlerin eşlerini 'sıfır atık' tasarımlı bir öğle yemeğinde ağırladı. Toplantı, çevresel sürdürülebilirlik temasını öne çıkaran bir çerçeveyle gerçekleştirildi ve katılımcılara bu alandaki hassasiyetin altını çeken mesajlar verildi.

Toplantının odağı:

Etkinlik, çevresel gündemi görünür kılmaya yönelik sembolik bir adım olarak öne çıktı. Emine Erdoğan ev sahipliğinde düzenlenen öğle yemeği, sürdürülebilirlik hedeflerini hatırlatırken diplomasi sahnesinde eşlerin rolünü de vurguladı. Buluşma, iklim ve atık yönetimi gibi konuların gündelik yaşam ve protokol çevresinde nasıl yer bulduğuna dikkat çekti.

Sürdürülebilir uygulamalar:

'Sıfır atık' yaklaşımı, etkinliklerde kaynak kullanımını azaltmayı ve atık üretimini en aza indirmeyi amaçlayan ilkelere dayanır. Bu tür tasarımlar genellikle malzeme tercihleri, sunum biçimleri ve tedarik zincirindeki dikkatli seçimlerle desteklenir; böylece hem mesaj netleşir hem de uygulamanın örnekleyici etkisi güçlenir.

Antalya buluşması, COP31 çerçevesindeki resmi programların yanında, katılımcılar arasında çevresel sorumluluk bilincini artırmaya dönük yumuşak güç uygulaması olarak değerlendirilebilir. Benzer girişimlerin kamuoyunda farkındalık oluşturma ve iyi uygulamaların yayılmasına katkı sağlaması beklenir.

Sonuç olarak, etkinlik hem protokol anlamında bir buluşma hem de çevresel sürdürülebilirlik gündeminin gündelik diplomasiye nasıl taşınabileceğine dair somut bir örnek sundu.

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Emine Erdoğan, COP31 dolayısıyla Antalya'ya liderlerin eşlerini "sıfır atık" tasarımlı öğle yemeğinde ağırladı

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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