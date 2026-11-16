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Antalya edebiyat günleri'nde ödüller, söyleşi ve yavaş yaşam vurgusu

11. Antalya Edebiyat Günleri, ödül töreni ve Ahmet Ümit söyleşisiyle sona erdi; Nihat Behram onur ödülü, öykü ödülleri Hüseyin Akyüz ve Suat Duman'a verildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Antalya edebiyat günleri'nde ödüller, söyleşi ve yavaş yaşam vurgusu

Antalya edebiyat günleri sona erdi

11incisi düzenlenen Antalya Edebiyat Günleri, Muratpaşa Belediyesi organizasyonuyla Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreni ve yazar Ahmet Ümit'in söyleşisiyle tamamlandı. Etkinlik, kentte kültür ve edebiyata ayrılan alanların önemini vurgulayan konuşmalar ve kitap imza etkinliğiyle son buldu.

ödüller ve kazananlar:

Gecede Onur Ödülü şiir, roman ve belgesel anlatı alanlarında eserleri bulunan Nihat Behram'a takdim edildi. Behram ödül konuşmasında iyilik, şefkat ve aydınlanmanın önemine dikkat çekerek organizasyonun sürekliliğini diledi ve kendi şiiri "Yaralı Yurdum"u okudu.

Öykü dallarında ise seçici kurul; Ahmet Yıldız, Engin Kükrer, Hakan Cucunel ve Gülay Kaplan'dan oluştu. En İyi Öykü Kitabı Ödülü Hüseyin Akyüz'ün "Eski Bir Pişmanlığa Dönüş Notları" adlı eserine, En İyi İlk Öykü Kitabı Ödülü ise Suat Duman'ın "Anatomi Dersleri" adlı eserine verildi. Ödüle layık görülen yazarlar seçici kurul değerlendirmelerine teşekkür etti.

kültür, yavaşlık ve dijital dünyanın rekabeti:

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, törendeki konuşmasında kent kaynaklarını paylaşmanın ve kamusal mekanları açık tutmanın önemine vurgu yaptı. Uysal, "Mümkün olduğunca yavaş yaşamayı, hissederek, görerek yaşamayı, dünyanın içine düştüğü büyük yarışın bir miktar dışında olabilmeyi gelecek kuşaklarımıza da öğretebilmemiz lazım" diyerek yavaşlığın eğitsel ve toplumsal değerine işaret etti.

Başkan Uysal ayrıca dijital dünya ile reel dünya arasındaki rekabete dikkat çekerek, gerçek dünyanın ve insan üretimlerinin öneminin korunması gerektiğini belirtti: "Reel dünyada taştan, ağaçtan, böcekten, kuştan, yapay zeka ürünlerinden ziyade gerçek hisseden dimağların ürünlerinden vazgeçmememiz lazım." Uysal sözlerinde hız ve yavaşlık arasında dengeli bir yaklaşım gerektiğini ekledi.

Ödül töreninin ardından düzenlenen söyleşide Ahmet Ümit, edebiyatın insanı ve toplumu sorgulayan yanını vurgulayarak edebiyatın hayatın yanlışlarını görünür kıldığını ifade etti. Söyleşi sonrası gerçekleştirilen imza programında uzun kuyruklar oluştu ve yoğun katılımla gerçekleşen etkinlik imza bölümünün tamamlanmasının ardından sona erdi.

Antalya Edebiyat Günleri’nde ödüller sahiplerini buldu

Antalya Edebiyat Günleri’nde ödüller sahiplerini buldu

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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