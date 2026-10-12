Antalya-Isparta karayolunda midibüs bariyere çarparak devrildi

Antalya-Isparta yolunda midibüs devrildi
Antalya'nın Aksu ilçesi Antalya-Isparta yolu üzerinde saat 11.00 civarında bir midibüsün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.
Kaza ve ilk bulgular:
Edinilen bilgiye göre midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarpıp devrildi. Olayda yaralıların olduğu bildirildi; kazanın kesin nedeni yetkililerce araştırılıyor.
Müdahale ve yönlendirilen ekipler:
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde müdahale ve gerekli güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Gelişmeler yetkililer tarafından paylaşılacak.
ANTALYA-ISPARTA YOLUNDA MİDİBÜS DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA YARALILARIN OLDUĞU BİLDİRİLDİ.
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