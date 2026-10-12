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Antalya-Isparta karayolunda midibüs bariyere çarparak devrildi

Aksu'da saat 11.00'de Antalya-Isparta yolunda midibüs bariyere çarpıp devrildi; yaralıların olduğu, ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Antalya-Isparta karayolunda midibüs bariyere çarparak devrildi

Antalya-Isparta yolunda midibüs devrildi

Antalya'nın Aksu ilçesi Antalya-Isparta yolu üzerinde saat 11.00 civarında bir midibüsün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kaza ve ilk bulgular:

Edinilen bilgiye göre midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarpıp devrildi. Olayda yaralıların olduğu bildirildi; kazanın kesin nedeni yetkililerce araştırılıyor.

Müdahale ve yönlendirilen ekipler:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde müdahale ve gerekli güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Gelişmeler yetkililer tarafından paylaşılacak.

ANTALYA-ISPARTA YOLUNDA MİDİBÜS DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA YARALILARIN OLDUĞU...

ANTALYA-ISPARTA YOLUNDA MİDİBÜS DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA YARALILARIN OLDUĞU BİLDİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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