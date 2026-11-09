Antalya valiliği pavilyonu COP31'de yerel gıda ve sürdürülebilirlik gündemi

Antalya Valiliği pavilyonunda "Topraktan sofraya" gündemi

Antalya Valiliği Pavilyonu, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında bugün gıda, tarım ve sağlık odaklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Programın açılışına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, akademisyenler ve ziyaretçiler katıldı.

oturumlarda öne çıkan başlıklar:

Etkinlikler "Topraktan Sofraya: Sağlıklı ve Dirençli Antalya" teması çerçevesinde üç ayrı oturum halinde gerçekleştirildi. İlk oturumda Prof. Dr. Mustafa Özdoğan "Bir Onkolog Gözüyle Gıda, Tarım ve Sağlık" başlıklı sunumuyla gıda, tarım ve insan sağlığı arasındaki ilişkileri değerlendirdi. İkinci oturumda Özlem Subaşı "Kırsala Üretmek, Yerelde Dönüşmek: Yerinde Üretimden Nitelikli Kadın İstihdamına" başlığı altında kırsal kalkınma, yerel üretim modelleri ve kadın istihdamını ele aldı. Günün son oturumunda ise Dr. Çağlar Gökırmaklı ve Nebi Gökırmaklı "Daha Temiz Bir Dünya İçin Katkısız Gıda" sunumlarıyla katkısız ve temiz gıda üretiminin önemine vurgu yaptı.

Antalya'nın denizleri için başlatılan çevre hareketi:

Ebru Şahin programda, Antalya Valiliği himayesinde geçen yıldan bu yana kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve ekonomi dünyasının katılımıyla Antalya'nın denizlerini ve kıyılarını korumaya yönelik bir çevre hareketi başlattıklarını söyledi. İnisiyatif kapsamında yapılan çalışmalar pavilyondaki dev ekranlarda ziyaretçilere sunuluyor. Şahin, "Bunların sürekliliğinin olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili yaptığımız tüm çalışmaları carettamızın içerisindeki dev ekranlarımızda, dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerimize göstermek istedik" ifadelerini kullandı.

COP31 süresince faaliyetlerini sürdürecek Antalya Valiliği Pavilyonu, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel ölçekte yürütülen uygulamaların paylaşılması, farklı disiplinlerden uzmanların buluşması ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturulması açısından önemli bir buluşma noktası olmaya devam edecek.

ANTALYA VALİLİĞİ PAVİLYONU, COP31 KAPSAMINDA GIDA, TARIM VE SAĞLIK BAŞTA OLMAK ÜZERE YEREL ÜRETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME KONULARININ ELE ALINDIĞI PROGRAMLARA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.