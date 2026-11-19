World Longevity Forum'da vurgular:

Antalya'da düzenlenen World Longevity Forum, Longevity, Çevre ve Diplomasi temasıyla dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarını, sağlık ve yaşlanma uzmanlarını, diplomatları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Forumdaki paneller ve konuşmalar uzun yaşamın koşullarını tartışırken, salon konuşmacılarının deneyimlerine de sık sık yer verdi.

Ali Bıdı'nın sağlıklı yaşam reçetesi:

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı konuşmasında düzenli spor ve dengeli beslenmenin önemini vurguladı. Geçmişte yaşadığı sağlık sorunlarını vücudunu tanıyarak, beslenmesine dikkat ederek ve düzenli spor yaparak geride bıraktığını anlatan Bıdı, sporun kendisine enerji ve sağlık kazandırdığını söyledi. Bıdı ayrıca yaşam hedefini de net bir şekilde paylaştı: Hedefim 120 yaşına kadar yaşamak.

Katılımcı ilgisi ve etkileşim:

Bıdı'nın sözleri forum katılımcıları tarafından ilgiyle karşılandı; uluslararası konuklar Demir Adam lakaplı Bıdı ile yakından ilgilendi ve çok sayıda kişiyle hatıra fotoğrafları çektirdi. Konuşma, forumun uzun yaşam, çevre ve diplomasi eksenli tartışmalarına canlılık kattı ve sağlıklı yaşam uygulamalarının günlük hayata nasıl taşınacağına dair pratik bir örnek sundu.

ANTALYA’DA DÜZENLENEN WORLD LONGEVİTY FORUM’DA KONUŞAN ALİ BIDI, DÜZENLİ SPOR VE SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİNİ ANLATTI. BIDI, "HEDEFİM 120 YAŞINA KADAR YAŞAMAK" DEDİ.