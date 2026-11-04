Antalya'da eş zamanlı operasyonda 68 adreste arama yapıldı, 9 şüpheli tutuklandı

operasyonun kapsamı:

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2 Kasım 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda belirlenen 68 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda hedeflenen toplam kişi sayısı 80 olarak belirlendi; bu kişilerden 63’ü uyuşturucu madde kullanıcısı, 17'si uyuşturucu madde ticareti şüphelisi olarak kayda geçti.

Operasyona 120 ekip, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve insansız hava araçlarının (İHA) desteğiyle toplam 390 personel katıldı. Sahada yürütülen çalışmalar sonucunda kısa sürede birçok adreste arama ve gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

yakalanan şüpheliler:

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 64 kişi yakalanarak gözaltına alındı; bunlardan 13'ü uyuşturucu madde ticareti şüphelisi, 51'i ise uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle işlem gördü. Emniyetteki ifadelerinin ardından uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu belirtilen 51 şüpheli serbest bırakıldı.

ele geçirilenler:

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda aralarında 330 gram kokain, 150 gram esrar, 156 uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin ve 1 ecstasy hap olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatları, 251.500 lira ve dijital materyaller de delil olarak alındı.

adli süreç ve sonuçlar:

Uyuşturucu madde ticareti şüphelisi olduğu belirtilen 13 kişi adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe 9 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ve operasyonla bağlantılı değerlendirmelerin sürdüğü, ihtiyaç duyulması halinde ek işlemler yapılacağı belirtildi.

Olay, kentteki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütüldüğünü gösterirken, emniyet birimleri benzer çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

ANTALYA'DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN VE KULLANAN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 64 KİŞİDEN 9'U TUTUKLANDI, 4'Ü ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.