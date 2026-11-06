Antalya'da eşitlik: Antalyaspor 1 Bursaspor 1

Trendyol 1. Lig 14. haftasında Antalya'da beraberlik

Antalyaspor ile Bursaspor, 14. hafta maçında Antalya Stadyumu'nda karşılaştı ve mücadele 1-1 sona erdi. Karşılaşma, iki takımın da zaman zaman üstünlük aradığı ancak eşitliği bozamadığı bir tempoda geçti.

maçtan dakikalar:

26. dakikada Boutrah'ın sol kanattan taşıdığı top sonrası ceza alanına gönderdiği pasta Iheanacho bekletmeden vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. 0-1

32. dakikada Soner'in savunma arkasına gönderdiği pasla Boutrah sol kanatta buluştu; içeri çevirdiği topta Iheanacho'nun şutu az farkla auta çıktı.

45+6. dakikada Van de Streek'in orta sahadan Mevlüt'e aktardığı top sonrası Mevlüt'ün içeri çevirdiği ortada Bayramov'un ters vuruşu filelerle buluştu ve skor 1-1 oldu.

49. dakikada Mevlüt'ün sağ kanattan içeri girerek gönderdiği sert şut üstten auta gitti.

73. dakikada Baker'ın önde presiyle kazanılan topu alan Boutrah'ın ceza sahası içinden gönderdiği şut direkten döndü; iki ekip de son bölümlerde skoru değiştiremedi.