Dolar 50,1781 +0,09%
Euro 56,2392 +0,65%
Bist 11.548,45 +0,57%
Altın Gram 6.624,05 +0,76%
EUR/USD 1,1196 +0,47%
Brent Petrol 97,01 -1,33%
--°

Antalya'da gecekondu yangını üst katı kullanılamaz bıraktı

Antalya Muratpaşa'da 2 katlı müstakil gecekondu sabah çıkan yangında üst katı kullanılamaz hale geldi; kiracı tüm eşyaların yandığını belirtti.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalya'da gecekondu yangını üst katı kullanılamaz bıraktı

Antalya'da gecekondu yangını üst katı kullanılamaz bıraktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil bir ikamette, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

olayın gelişimi:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, üst katı alevler içinde kalan eve müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın alt kata ve bitişikteki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

kiracının anlatımı:

Evde kiracı olarak oturan Şahin Işık, arka bahçede temizlik yaparken bir patlama sesi duyduğunu, yukarı çıktığında alevlerin kapıdan dışarı taştığını söyledi. Işık, ev sahibi ile birlikte itfaiyeyi aradıklarını ve maddi zararın büyük olduğunu belirterek, "Beyaz eşyalar ve evde bulunan tüm eşyalar yandı. Bütün her şeyimiz oydu, başka bir şeyimiz kalmadı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Müstakil gecekondu yangında küle döndü

Müstakil gecekondu yangında küle döndü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Didim açıklarında lastik botta 42 düzensiz göçmen yakalandı
images

Samsun'da narkotik ekipleri 340 bin 300 sentetik hap ele geçirdi
images

Aliağa HABAŞ çelik tesisinde şiddetli patlama, itfaiye müdahalesi sürüyor
images

Gerze'de okul güvenliği için koordinasyon güçlendiriliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Lösemiye karşı bilinç: hastanede farkındalık eğitimi düzenlendi

Samsun'da narkotik ekipleri 340 bin 300 sentetik hap ele geçirdi

Durağan'da miniklere uygulamalı trafik eğitimi

Aliağa HABAŞ çelik tesisinde şiddetli patlama, itfaiye müdahalesi sürüyor

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor