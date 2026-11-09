Antalya'da gecekondu yangını üst katı kullanılamaz bıraktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2864 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil bir ikamette, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

olayın gelişimi:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, üst katı alevler içinde kalan eve müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın alt kata ve bitişikteki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

kiracının anlatımı:

Evde kiracı olarak oturan Şahin Işık, arka bahçede temizlik yaparken bir patlama sesi duyduğunu, yukarı çıktığında alevlerin kapıdan dışarı taştığını söyledi. Işık, ev sahibi ile birlikte itfaiyeyi aradıklarını ve maddi zararın büyük olduğunu belirterek, "Beyaz eşyalar ve evde bulunan tüm eşyalar yandı. Bütün her şeyimiz oydu, başka bir şeyimiz kalmadı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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