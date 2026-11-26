Antalya'da Kepez belediyesine yönelik operasyon

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Kepez Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Soruşturmada rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamaları yer aldı.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, bilirkişi raporları ve şüpheli ile müşteki ifadeleri doğrultusunda başlatıldı. İlk aşamada 20 şüpheli hakkında işlem yapılırken, Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyonlarla 20 kişi gözaltına alındı. Soruşturmaya daha sonra 4 şüpheli daha eklenmesiyle dosyadaki şüpheli sayısı 24'e yükseldi.

Tutuklamalar ve adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı. Nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar kimlerdir:

Tutuklananlar arasında eski Kepez Belediye Başkanı Erdal Ö. ile birlikte belediye müdürleri ve görevlileri yer alıyor. İsimler şu şekilde bildirildi: Kepez Belediyesi İmar Müdürü E.K., Destek Hizmetleri Müdürü M.D., Satın Alma Müdürü D.K., Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü D.D., Mali Hizmetler Müdürü F.V., Sosyal Hizmetler Müdürü H.Ç., piyasa fiyat araştırma görevlisi M.A.Y., satın alma görevlisi M.G., mimar M.A., Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D., Kent Grup Lojistik şirketi sahibi D.A., emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B., avukat S.S., emlakçı K.K., Y.N., H.C., F.U. ve H.K.

Adliyeye sevk edilen diğer üç şüpheli ise Kepez Belediyesi Özel Kalem çalışanı A.B.S., Kepez Belediyesi İhale Servis Müdürü R.E. ve Y.Ç. olarak kaydedildi; bunlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rüşvet iddiaları ve deliller:

Soruşturmada, eski başkan Erdal Ö. ile emekli emniyet mensupları A.Ö. ve A.B. ile avukat S.S.'nin rüşvete aracılık ettiği, Y.N.'nin başkan adına rüşvet aldığı yönünde iddialar yer aldı. Ayrıca Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İ.Ç., Antalya Pamuklu Dokuma Ticaret A.Ş. Genel Müdürü R.C.D. ve adli kontrolle serbest bırakılan özel kalem çalışanı A.B.S.'nin de rüşvet aldığı öne sürüldü.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kullandıkları dijital materyallere el konuldu ve delil niteliği taşıyabilecek belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma ve yargılama sürecinin ilerlemesiyle birlikte adli makamların ek işlemleri ve değerlendirmeleri bekleniyor.

Kepez Belediyesine rüşvet operasyonu: Eski belediye başkanının da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı